Debido a la llegada del frente frío número 18, que traerá consigo un descenso en las temperaturas, fuertes vientos y lluvias, las autoridades de Puebla han tomado la decisión de suspender las clases presenciales en 64 municipios. La medida se aplicará el próximo lunes 8 de diciembre.

La suspensión de clases presenciales se determinó para regiones de la sierra norte y nororiental. En estas zonas, la educación continuará a distancia, utilizando libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y otras actividades específicas para cada nivel educativo.

Municipios donde suspenderán las clases

Ante la recomendación emitida por la Coordinación de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, la suspensión de clases aplicará en 5 mil 836 escuelas de 64 municipios, 38 de los cuales en la Sierra Norte y 26 de la Sierra Nororiental.

Se trata de 407 mil alumnos y 22 mil docentes de todas las instituciones de educación básica (inicial, preescolar, primaria, secundaria), media superior y superior.

En la Sierra Norte los municipios incluidos son Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec.

Así como San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

En la Sierra Nororiental los municipios de Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Lluvia despierta a Guadalajara este sábado y viene más a esta hora

OF