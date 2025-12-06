La primera semana de diciembre cerró con datos positivos para el peso mexicano respecto a su cotización frente al dólar.

La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.18 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 0.63% o 12 centavos respecto al cierre del viernes anterior , de acuerdo con información de Bloomberg.

Con este resultado la divisa mexicana liga dos semanas de ganancias frente al billete verde, para ubicarse en su menor nivel desde el pasado 23 de julio de 2024 .

El dólar al menudeo terminó en 18.65 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.53% o 10 centavos por debajo del término del viernes pasado.

En la semana, las divisas más apreciadas en la canasta amplia de principales cruces frente al dólar estadounidense fueron: el rublo ruso con 1.40%, el dólar australiano con 1.34%, el peso argentino con 1.12%, el dólar canadiense con 1.08%, el rand sudafricano con 1.05% y la libra esterlina con 0.72%. El peso mexicano se ubicó en la octava posición entre las divisas más apreciadas .

Mercados, con ganancias

El mercado de capitales cerró la semana con ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global, ante la expectativa de que la Reserva Federal recortará su tasa de interés la próxima semana.

El Dow Jones cerró la semana con una ganancia de 0.50%, ganando en tres de las últimas cuatro semanas. El Nasdaq Composite mostró un avance de 0.91%, avanzando por segunda semana al hilo; mientras que el S&P 500 subió 0.31% en el periodo dereferencia.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró la semana con una pérdida de 0.34%, cayendo en tres de las últimas cuatro semanas. Al interior, resaltaron las bajas de las emisoras: Grupo Aeroportuario del Pacífico, con una caída de 7.26%; América Móvil, -6.71%; Bolsa Mexicana de Valores, -6.32%; Grupo Aeroportuario del Centro, -5.69%; y Becle, -5.58%.

En el mercado de materias primas, el oro cerró la semana cotizando en 4 mil 198 dólares por onza, con un retroceso semanal de 0.77%. Por el contrario, el petróleo WTI cerró la semana cotizando en 60.08 dólares por barril, con una ganancia semanal de 2.61%.

OA