SEP: Fecha del último día de clases de 2025, ¿cuándo salen de vacaciones en las escuelas?

Diciembre ya ha comenzado, marcando el inicio de la cuenta regresiva para los esperados días sin clases. Millones de estudiantes en México aguardan el fin de la primera parte del ciclo escolar 2025-2026 para disfrutar de tiempo libre, sin tareas ni compromisos escolares, así como dedicarse a las celebraciones de fin de año. Sin embargo, la gran pregunta es: ¿cuándo comienzan las vacaciones?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) hizo público su calendario escolar para el ciclo actual el pasado mes de junio. Este documento oficial, disponible en su página web, detalla las fechas importantes, incluyendo el último día de clases antes de las vacaciones de invierno y el retorno a las aulas, facilitando así la planificación de actividades para toda la comunidad escolar. Además de marcar esto, la agenda permite calcular con la duración para hacer mejores planes.

¿Cuándo salen de vacaciones en las escuelas?

De acuerdo con el documento oficial publicado por la SEP, el periodo de vacaciones de Navidad o de invierno empezará el lunes 22 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta el martes 6 de enero de 2026, si bien el último día de clases oficialmente es el viernes 19 de diciembre. Esto asegura un periodo de descanso que abarca la Nochebuena, la Navidad, el Año Nuevo y el tradicional Día de Reyes.

¿Cuándo regresan a las aulas?

La vuelta a clases para los estudiantes será a partir del lunes 12 de enero de 2026. La reincorporación se retrasó, en comparación con otros años, debido a que, del miércoles 7 al viernes 9 de enero, la autoridad educativa programó Talleres Intensivos de Formación Continua. Estos días están destinados a la capacitación y actualización de estrategias pedagógicas, siendo relevantes para la planeación del personal docente.

¿Cuántos días tendrán de vacaciones los estudiantes?

En total, los estudiantes disfrutarán de 22 días consecutivos de descanso. Este periodo incluye el fin de semana anterior al 22 de diciembre y los días de taller docente, que prolongan el receso escolar.

¿Hasta cuándo habrá otras vacaciones después de las de Navidad?

Tras el receso de diciembre-enero, el siguiente periodo de asueto en el calendario de la SEP corresponde a las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Este descanso de primavera está programado para el mes de abril de 2026, lo que proporcionará una nueva oportunidad para el reposo y el esparcimiento.

