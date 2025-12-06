Las nochebuenas son populares esta temporada, pero eso no implica que no deben cuidarse como cualquier otra planta. De no hacerlo, se pueden marchitar y morir. Por es es importante saber qué cuidados requieren.

Cómo cuidar tus plantas

Factores como el calor intenso o la temporada invernal puede ocasionar que tus plantas se marchiten y poco a poco sus hojas se vuelvan secas o amarillas y por este motivo, a continuación, te diremos cómo remediar la situación para revivir tu planta.

Antes de pensar en deshacerte de una planta que parece marchita, debes saber que existen técnicas sencillas y efectivas para revivirla, incluso cuando parece que está al borde del final.

Conoce el truco eficaz para rescatar a tus plantas antes de secarse y devolverles su vitalidad y repasa los puntos de esta guía para identificar las necesidades específicas de la planta.

Antes de actuar, de acuerdo con el sitio experto Interflora, se debe identificar qué provocó el deterioro, una vez identificado el problema, observa el estado del sustrato y las raíces te ayudará a determinar el siguiente paso. Las causas más comunes son:

Exceso de riego

Falta de agua

Mal drenaje

Poca luz solar

Plagas o presencia de hongos

Maceta muy pequeña

Si las raíces están apretadas o negras, cambia la planta a una maceta más grande con tierra nueva. Añade perlitas o piedras al fondo para mejorar el drenaje.

Para que la planta concentre su energía en recuperarse, elimina hojas secas o podridas, tallos muertos y ramas débiles. Esto estimula la creación de nuevos brotes y reduce el desgaste energético.

Una planta débil no debe recibir riegos intensos, hazlo de forma moderada y solo cuando el sustrato esté seco al tacto.

Prepara un fertilizante casero suave con medio litro de agua, una cucharada de café usado y una cucharada de miel. Aplícalo cada dos semanas para revitalizar la planta.

¿Y sobre las nochebuenas?

Según el Gobierno de México, algunos cuidados que requieren las nochebuenas son:

Necesitan ser regadas cada tercer día, sólo trata de humedecer la tierra pero no llenes la maceta de agua . Otra opción es ponerla sobre un plato hondo con agua y así absorberá el líquido, cambiándolo cada tercer día también. No es conveniente que tengan la luz directa del sol, sin embargo, si necesitan un espacio iluminado como ponerla cerca de una ventana. En cuanto la planta empiece a marchitarse o alcance los 40 centímetros de algo es conveniente trasplantarla así le darás una segunda oportunidad de vida, también será necesario cortar dos terceras partes de sus tallos y podando las partes muertas de la planta. En cuanto notes que le hace falta tierra agrega un poco más y continúa sus cuidados. A partir del mes de octubre es importante que mantengas tu planta a la sombra al menos 10 horas al día para que sus hojas verdes cambien a rojas en dos meses.

Con información de SUN y Gobierno de México

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA