Frente frío 18: Estados que serán más afectados por las bajas temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío 18, en interacción con una vaguada polar, la corriente en chorro y un río atmosférico, provocará un notable descenso de temperatura y condiciones invernales severas entre miércoles y domingo en gran parte del país, especialmente en el noroeste y norte de México.Durante las madrugadas del jueves al lunes se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 °C y heladas en zonas serranas de:Asimismo, regiones montañosas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo registrarán temperaturas de 0 a 5 °C.Desde este miércoles y hasta el viernes se mantiene la probabilidad de lluvia engelante, aguanieve o nieve en sierras de:Y de 40 a 60 km/h en zonas del noreste, así como en el Istmo de Tehuantepec durante la mañana del jueves. En la costa occidental de la península de Baja California y costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco se prevé oleaje de 1 a 2.5 metros.Entre miércoles y viernes, el frente frío 18 dejará lluvias fuertes a muy fuertes en:Para el fin de semana, las lluvias fuertes se desplazarán hacia:El SMN advirtió que estas precipitaciones podrían generar encharcamientos, deslaves, inundaciones y crecida de ríos y arroyos.El frente frío 18 permanecerá estacionario varios días sobre el norte y oriente del país. En combinación con el ingreso de humedad del Pacífico, Golfo de México y Caribe, mantendrá lluvias y ambiente de frío a muy frío en el noroeste, norte, noreste y zonas altas del centro del territorio mexicano.SV