Frente frío 18: Estados que serán más afectados por las bajas temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío 18, en interacción con una vaguada polar, la corriente en chorro y un río atmosférico, provocará un notable descenso de temperatura y condiciones invernales severas entre miércoles y domingo en gran parte del país, especialmente en el noroeste y norte de México.

Estados con mayor impacto por frío extremo

Durante las madrugadas del jueves al lunes se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 °C y heladas en zonas serranas de:

Chihuahua

Durango

Con valores de -5 a 0 °C, también con heladas, en sierras de:

Baja California

Sonora

Zacatecas

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Asimismo, regiones montañosas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo registrarán temperaturas de 0 a 5 °C.

Lluvia engelante, aguanieve y posibles nevadas

Desde este miércoles y hasta el viernes se mantiene la probabilidad de lluvia engelante, aguanieve o nieve en sierras de:

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Coahuila (a partir del viernes)

Vientos intensos y oleaje elevado

Las rachas podrían alcanzar 60 a 80 km/h en:

Sonora

Chihuahua

Durango

Y de 40 a 60 km/h en zonas del noreste, así como en el Istmo de Tehuantepec durante la mañana del jueves.

En la costa occidental de la península de Baja California y costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco se prevé oleaje de 1 a 2.5 metros.

Estados con lluvias más intensas

Entre miércoles y viernes, el frente frío 18 dejará lluvias fuertes a muy fuertes en:

Baja California Sur

Sinaloa

Durango

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Para el fin de semana, las lluvias fuertes se desplazarán hacia:

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Yucatán

Quintana Roo

El SMN advirtió que estas precipitaciones podrían generar encharcamientos, deslaves, inundaciones y crecida de ríos y arroyos.

El frente frío 18 permanecerá estacionario varios días sobre el norte y oriente del país. En combinación con el ingreso de humedad del Pacífico, Golfo de México y Caribe, mantendrá lluvias y ambiente de frío a muy frío en el noroeste, norte, noreste y zonas altas del centro del territorio mexicano.

