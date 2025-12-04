El pasado 3 de diciembre, el pleno del Senado de la República eligió a Ernestina Godoy como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) para un periodo de nueve años que concluirán en diciembre de 2034.

Las tres candidatas propuestas por la Presidenta Claudia Sheinbaum —Maribel Bojorges, Ernestina Godoy y Luz María Zarza— llegaron puntuales, por separado, a la cita para comparecer ante el pleno de la Cámara Alta. Pero quien acaparó la atención de los senadores oficialistas fue sin duda la exconsejera jurídica.

Así, a las 12:30 horas, las integrantes de la terna ingresaron al salón de sesiones. Fue una sesión sin sobresaltos, salvo la intervención de la senadora del PAN, Lily Téllez , quien cuestionó a la nueva titular de la FGR si seguirá encubriendo al coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López .

El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Rojas , advirtió que una fiscalía profesional y eficiente es una exigencia que la gente ha hecho por décadas.

" No una extensión del Poder Ejecutivo, no una herramienta para cobrar vendettas personales, mucho menos un aparato para la persecución política o la reapertura sin sentido de expedientes de hace 30 años para caprichos meramente políticos ", en referencia implícita al caso de Antonio Sánchez Ortega, presunto segundo tirador en el asesinato de su padre.

El senador y presidente del PRI, Alejandro Moreno , aseguró que el resultado de la votación dejó en claro que el tricolor es el único partido de verdadera oposición, puesto que la nueva fiscal fue apoyada por los seis senadores de MC, los panistas Agustín Dorantes, Guadalupe Murguía y María Díaz Marmolejo, así como el senador independiente Erick Iván Jaimes, suplente de Manlio Fabio Beltrones.

Publicación de la funcionaria desde sus redes sociales. X / @ErnestinaGodoy_

Godoy agradeció en redes sociales

Desde sus cuentas oficiales y presumiendo el sello de la FGR en su perfil, la nueva fiscal general de México agradeció " todo el apoyo que he recibido de ciudadanas y ciudadanos, colectivas, organizaciones sociales, personas académicas, empresarias, profesionistas, y por supuesto, las víctimas ".

En su mensaje afirmó que conformará una nueva fiscalía con los siguientes enfoques:

Investigación científica y multidisciplinaria con enfoque de derechos

Inteligencia aplicada en cada caso

Priorización en delitos de mayor impacto

Coordinación real entre instituciones, con autonomía

Atención digna e integral a víctimas

Respeto y protección a los derechos humanos

Atención y procuración de justicia con perspectiva de género

Articulación con la sociedad civil

Profesionalización del personal

Revisión de los procesos internos

Combate firme a la corrupción interna

Transparencia y rendición de cuentas

Finalmente, la funcionaria aseguró que trabajará en la construcción una “ Fiscalía que recupere la confianza ciudadana, donde la justicia no se negocie, porque al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie… La Lucha Sigue. ”

Publicación de la funcionaria desde sus redes sociales. X / @ErnestinaGodoy_

