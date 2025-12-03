El Senado ratificó a Ernestina Godoy Ramos como nueva fiscal general de la República este miércoles 3 de diciembre, con el voto a favor de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano.

Durante la sesión ordinaria, en una votación por cédula en la que se alcanzó la mayoría calificada, se emitieron 97 votos a favor y 19 en contra —del PRI y del PAN—, así como 11 votos nulos, respecto de la exconsejera Jurídica de la Presidencia.

Su nombre apareció en la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado, como parte del proceso para designar a la persona que sustituirá a Alejandro Gertz Manero, quien presentó su renuncia el 27 de noviembre de 2025.

La Cámara de Senadores aprobó la dimisión de Gertz Manero con 74 votos a favor —provenientes de Morena, PVEM y PT— y 22 en contra por parte del PAN, PRI y MC. En un escrito dirigido a Castillo Juárez, el fiscal saliente informó que la Presidenta Sheinbaum lo había propuesto para ocupar una embajada en el extranjero. Posteriormente, se dio a conocer que será designado embajador en Alemania.

Perfil de Ernestina Godoy

Originaria de la Ciudad de México, Ernestina Godoy nació el 17 de enero de 1954 en la actual alcaldía Cuauhtémoc. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cursó sus estudios entre 1974 y 1979.

Trayectoria Legislativa

Diputada en la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (2012-2015).

Diputada federal en la LXIII Legislatura (2015-2018).

Legisladora local en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, donde también fungió como coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena por el Distrito 28 de Iztapalapa.

Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso capitalino.

Experiencia en la Administración Pública

Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos en la Consejería Jurídica del entonces Gobierno del Distrito Federal (2000-2008).

Coordinadora de Asuntos Jurídicos en la Procuraduría Social del Distrito Federal (2008-2009).

Directora General de Desarrollo Delegacional en Iztapalapa (2009-2012).

Etapa como procuradora y fiscal

En 2018 dejó su cargo legislativo para asumir como titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, función que mantuvo durante la transición hacia la Fiscalía General de Justicia capitalina.

En enero de 2024 no obtuvo la ratificación para continuar al frente de la institución; en su último informe destacó la obtención de seis mil 994 sentencias condenatorias, así como la detención de mil 600 objetivos prioritarios y 102 líderes criminales vinculados con organizaciones como el Cártel de Tláhuac, La Unión Tepito, “Los Rodolfos”, “Los Tanzanios” y “Los Maceros”.

Controversias y señalamientos durante su paso por la Fiscalía

Durante su gestión, Ernestina Godoy enfrentó constantes cuestionamientos por el presunto uso político de la Fiscalía, ya que diversos grupos del Congreso local acusaron que la institución había sido utilizada para perseguir a opositores.

Su fallida ratificación dejó ver resistencias —incluso dentro del propio bloque oficialista— frente a lo que algunos calificaron como un modelo de “fiscal militante”.

Organizaciones civiles y medios de comunicación también criticaron la falta de autonomía, la persistencia de la impunidad y la politización de varios procesos en la FGJ-CDMX bajo su liderazgo.

Un caso particularmente polémico fue la destrucción de la información solicitada a empresas telefónicas sobre las comunicaciones de figuras del PAN, entre ellos Santiago Taboada, Santiago Creel y Lilly Téllez . De acuerdo con el dirigente panista Jorge Romero , la Fiscalía notificó al Poder Judicial que había cumplido con la orden de eliminar esos archivos, instrucción que databa de 2024.

Las críticas se intensificaron desde noviembre de 2023, cuando The New York Times reveló que las fiscalías de la Ciudad de México y de Colima habían requerido a Telcel los datos de Taboada, bajo el argumento de que estaba vinculado a investigaciones por desaparición forzada.

¿Cuál será su papel en la nueva administración?

A pesar de las controversias, su trayectoria jurídica y legislativa, aunada a su reconocida lealtad política, la convierten en una figura estratégica para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Su llegada a la Consejería Jurídica se interpreta como un gesto de continuidad en proyectos de justicia y seguridad, así como un mecanismo para mantener control político sobre decisiones legales relevantes.

Para sus simpatizantes, Godoy representa a la “vieja guardia” del morenismo: una funcionaria experimentada, técnica y confiable , cuya cercanía con el movimiento la vuelve un activo importante para la administración entrante.

