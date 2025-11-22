Frente Frío 16: ¿Cuándo concluirá su paso por México?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que el ingreso del Frente Frío número 16, acompañado de la primera tormenta invernal de la temporada, generará un marcado descenso de temperaturas en varias zonas del país este sábado.

Las condiciones climáticas serán particularmente severas, con valores que podrían caer por debajo de los –10 grados Celsius y con posibilidad de nieve o aguanieve en distintos puntos del noroeste de México.

Según el SMN, ambos sistemas recorrerán el noroeste del territorio y avanzarán de manera paulatina hacia el norte, impactando principalmente a los estados de:

Baja California

Baja California Sur

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

En estas entidades se prevén descensos importantes de temperatura, rachas de viento fuertes a muy fuertes, chubascos, lluvias intensas y la probabilidad de precipitaciones invernales en zonas montañosas.

¿Cuándo concluirá su paso por México?

Hasta el momento, se estima que el Frente Frío número 16 continuará desplazándose por el norte del país al menos hasta el próximo lunes, con los siguientes efectos:

Sábado

La primera tormenta invernal y el frente frío avanzarán por el noroeste y posteriormente hacia el norte de México, provocando lluvias fuertes a muy fuertes, vientos intensos y un descenso marcado de la temperatura. También se prevé caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y Sonora.

Domingo

La tormenta invernal se moverá hacia el centro de Estados Unidos, dejando de influir en el territorio nacional. No obstante, el frente frío continuará su trayecto por el norte y se irá desplazando hacia el noreste.

En combinación con una vaguada polar, se generarán chubascos y vientos fuertes en las regiones previamente mencionadas, rachas importantes en Chihuahua y Durango, y la posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila. También se prevé un mayor descenso de temperaturas y probabilidad de nieve o aguanieve durante la madrugada en el norte de Sonora.

Lunes

El Frente Frío número 16 permanecerá como sistema estacionario sobre el noreste del país. Asociado con las corrientes en chorro polar y subtropical, favorecerá lluvias aisladas y vientos con rachas de 40 a 60 km/h en la región.

