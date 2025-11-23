Maestros protestan contra Sheinbaum

Maestros disidentes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron este sábado una protesta durante el arranque del programa federal “Plan Lázaro Cárdenas”, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en San Pedro y San Pablo Teposcolula, en la región Mixteca de Oaxaca.

El programa busca reducir el rezago en caminos, educación, salud y pobreza, pero los docentes aprovecharon el evento para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa. Los maestros derribaron vallas de seguridad y mostraron cartulinas con la consigna “¡Abrogación, Reforma ISSSTE y Educativa!” a unos cincuenta metros del acto presidencial.

Durante la presentación, Sheinbaum señaló que son pocos los que buscan regresar a las prácticas de gobiernos neoliberales. “Hay algunos, algunos poquitos no más, que quieren regresar al régimen de corrupción y privilegios”, dijo frente a unas 3.000 personas.

Posteriormente, los docentes intentaron detener la comitiva presidencial para hablar con la mandataria, pero el personal de seguridad los replegó usando las mismas vallas derribadas. Los maestros respondieron con empujones, aunque finalmente la camioneta presidencial logró retirarse. La CNTE concluyó su protesta con una marcha hacia el centro de Teposcolula, a unos quinientos metros.

Estas acciones forman parte de una serie de manifestaciones del sindicato disidente para exigir una mesa de diálogo con la Federación que permita la derogación de la Reforma Educativa Peña-AMLO y la Ley del ISSSTE 2007. El viernes, maestros de Oaxaca también se manifestaron en la inauguración de la línea K del tren interoceánico en Juchitán, mientras que en Chiapas los docentes protestaron durante la apertura de un hospital, deteniendo la firma de oficios de Sheinbaum para presentar sus demandas.

