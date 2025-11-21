CURP biométrica: Estos son los trámites que requerirán la nueva identificación

La CURP biométrica es una versión actualizada de la Clave Única de Registro de Población, que incluye datos biométricos como huellas dactilares, fotografía digital, escaneo de iris y firma electrónica para validar de manera más segura la identidad de una persona.

Así lo establece la Ley General de Población en el artículo 91 bis, que la CURP que incluya estas características: huellas dactilares y fotografía, será el documento de identidad nacional oficial de identificación obligatorio y de aceptación universal en México, con validez similar al pasaporte o la credencial del INE.

Su objetivo es reducir el robo de identidad y agilizar trámites oficiales.

Entrará en vigor en 2026, por lo tanto la CURP tradicional ya no será aceptada en muchos servicios, así que es indispensable tramitarla para los futuros trámites que se hagan y que la pedirán.

Trámites que requerirán la nueva CURP

Diversos trámites en el sector público y privado, así como programas sociales, bancarios, inscripciones escolares, servicios de salud, y trámites migratorios.

Programas sociales: Acceder a apoyos y beneficios del gobierno, como becas y pensiones

Banca y finanzas: Realizar trámites bancarios, como la apertura de cuentas.

Salud: Inscribirse y acceder a servicios de salud.

Educación: Inscribirse en instituciones educativas.

Identificación oficial: Funciona como un documento de identidad único para trámites gubernamentales y privados.

Migratorios: Para trámites relacionados con migración, expedir el pasaporte o visa.

Laborales y fiscales: Para procesos que requieran verificación de identidad.

¿Aún no la tienes? estos son los requisitos para tramitarla

Acta de nacimiento certificada y actualizada

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, etc.)

CURP tradicional

Comprobante de domicilio reciente

Correo electrónico activo

El el caso de que sea para un menor; acta de nacimiento y debe asistir acompañado por su padre, madre o tutor, el responsable con su identificación oficial.

