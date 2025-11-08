El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial de México, advirtió que un nuevo frente frío llegará al país, el número 13; y marcará el desceso de temperaturas, pero habrá un día especialmente frío. Aquí los detalles:

Durante esta noche y las primeras horas del domingo, un nuevo frente frío (núm. 13) asociado con una vaguada polar y la corrientes en chorro subtropical, ingresará al norte y noreste de México, generará fuertes rachas de viento de 60 a 70 km/h con posible formación de torbellinos en zonas de Chihuahua (norte y este) y Coahuila (norte). La masa de aire ártica que impulsará al frente, propiciará un marcado descenso de temperaturas a partir de la madrugada del domingo en las mencionadas regiones.

Así será el paso del frente frío 13 por México

A su paso, el frente generará aumento en la nubosidad y descenso térmico sostenido, condiciones que se extenderán hacia el centro del país conforme avance la jornada.

El descenso térmico será generalizado ya que, en las zonas montañosas de Chihuahua y Durango, las mínimas podrían alcanzar los –10 grados Celsius, mientras que en buena parte del norte, centro y oriente del país las temperaturas estarán por debajo de los 10 grados.

En el Valle de México, las mínimas oscilarán entre 0 y 5 grados, con heladas en zonas altas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla. En las principales ciudades, se prevén temperaturas de 5 a 17 grados en Ciudad de México, 4 a 15 en Toluca, 13 a 17 en Puebla, 6 a 10 en Pachuca y 16 a 21 en Monterrey.

Para el lunes, el SMN advirtió que será el día más frío del periodo, con temperaturas por debajo de los 10 grados Celsius en el norte, centro y oriente del país. Las zonas montañosas del centro podrían registrar valores cercanos a los cero grados, especialmente en el Edomex, Tlaxcala y Puebla.

El SMN también pronosticó lluvias muy fuertes para el domingo en el centro, sur y norte de Veracruz, con acumulados de 50 a 75 milímetros, y precipitaciones intensas el lunes en el norte de Puebla, así como en el sur de Veracruz, norte de Oaxaca, Tabasco y Chiapas, donde los acumulados podrían superar los 150 milímetros.

La dependencia llamó a la población a mantenerse informada y atender las recomendaciones de Protección Civil ante las bajas temperaturas, vientos intensos y lluvias torrenciales previstas durante el fin de semana.

