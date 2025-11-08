Sábado, 08 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Frente frío 13

¿Cuál será el día con la temperatura más baja por el frente frío 13?

La masa de aire ártica que impulsará al frente, propiciará un marcado descenso de temperaturas a partir de la madrugada del domingo

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Por el frente frío 13, se esperan temperaturas por debajo de los 10 grados Celsius en el norte, centro y oriente del país. ESPECIAL / CANVA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial de México, advirtió que un nuevo frente frío llegará al país, el número 13; y marcará el desceso de temperaturas, pero habrá un día especialmente frío. Aquí los detalles: 

Durante esta noche y las primeras horas del domingo, un nuevo frente frío (núm. 13) asociado con una vaguada polar y la corrientes en chorro subtropical, ingresará al norte y noreste de México, generará fuertes rachas de viento de 60 a 70 km/h con posible formación de torbellinos en zonas de Chihuahua (norte y este) y Coahuila (norte). La masa de aire ártica que impulsará al frente, propiciará un marcado descenso de temperaturas a partir de la madrugada del domingo en las mencionadas regiones.

Así será el paso del frente frío 13 por México

A su paso, el frente generará aumento en la nubosidad y descenso térmico sostenido, condiciones que se extenderán hacia el centro del país conforme avance la jornada.

El descenso térmico será generalizado ya que, en las zonas montañosas de Chihuahua y Durango, las mínimas podrían alcanzar los –10 grados Celsius, mientras que en buena parte del norte, centro y oriente del país las temperaturas estarán por debajo de los 10 grados.

En el Valle de México, las mínimas oscilarán entre 0 y 5 grados, con heladas en zonas altas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla. En las principales ciudades, se prevén temperaturas de 5 a 17 grados en Ciudad de México, 4 a 15 en Toluca, 13 a 17 en Puebla, 6 a 10 en Pachuca y 16 a 21 en Monterrey.

Para el lunes, el SMN advirtió que será el día más frío del periodo, con temperaturas por debajo de los 10 grados Celsius en el norte, centro y oriente del país. Las zonas montañosas del centro podrían registrar valores cercanos a los cero grados, especialmente en el Edomex, Tlaxcala y Puebla.

El SMN también pronosticó lluvias muy fuertes para el domingo en el centro, sur y norte de Veracruz, con acumulados de 50 a 75 milímetros, y precipitaciones intensas el lunes en el norte de Puebla, así como en el sur de Veracruz, norte de Oaxaca, Tabasco y Chiapas, donde los acumulados podrían superar los 150 milímetros.

La dependencia llamó a la población a mantenerse informada y atender las recomendaciones de Protección Civil ante las bajas temperaturas, vientos intensos y lluvias torrenciales previstas durante el fin de semana.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

