México activa vigilancia ante llegada del Frente Frío 13 y lluvias torrenciales

Ante el pronóstico de lluvias torrenciales en el sureste del país, las autoridades mexicanas instalaron puestos de vigilancia y atención en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, mientras que se prevén precipitaciones intensas en Puebla, Campeche y Quintana Roo, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo detalló que el Frente Frío número 13 ingresará durante la noche de este sábado y las primeras horas del domingo por el norte y noreste de México, impulsado por una masa de aire ártica. Este fenómeno provocará lluvias intensas, rachas de viento y un notable descenso de temperatura en amplias zonas del territorio nacional.

Durante el domingo, el frente frío continuará su avance hacia el noreste, oriente, sureste y la Península de Yucatán, donde se prevén los efectos más severos. Se esperan acumulados de entre 150 y 250 milímetros de lluvia en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, lo que podría generar crecidas de ríos, deslaves e inundaciones en zonas vulnerables.

Además de lluvias intensas, de 75 a 150 mm en Puebla, Campeche y Quintana Roo; lluvias muy fuertes: 50 a 75 mm en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro y Yucatán.

"Estas precipitaciones podrían provocar encharcamientos, incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de dicho estados", indicó el Meteorológico de México.

También la masa de aire ártica asociada generará viento helado de muy fuerte a intenso, con rachas de viento de 70 a 100 kilómetros por hora (km/h) y oleaje elevado de 2 a 4 metros en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Mientras que en el norte del país, se prevén rachas de hasta 70 km/h y posibles torbellinos en Chihuahua y Coahuila, además de temperaturas mínimas que podrían descender por debajo de 0 °C en zonas montañosas del norte y noreste.

En un comunicado conjunto, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indicaron que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se instalaron puestos de mando en los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo, para coordinar acciones de prevención y preparación ante el pronóstico de lluvias.

Las dependencias recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos del SMN y las autoridades de protección civil, además de evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas y asegurar techos, láminas y objetos sueltos ante los vientos fuertes.

Exhortaron a la población que ante la presencia de lluvias minimizar la movilidad y mantenerse en un lugar seguro, si habitan cerca de afluentes y laderas revisar las rutas de evacuación e identificar los refugios temporales cercanos a su localidad.

La CNPC dijo que mantiene comunicación con las unidades estatales de protección civil y para coordinar acciones preventivas, especialmente en los estados donde se prevén los mayores efectos del sistema frontal, con el objetivo de proteger a la población y reducir riesgos.

Apenas el pasado jueves, la presidenta Sheinbaum informó que se está dialogando con las familias afectadas por las catastróficas lluvias de octubre, cuyas casas están en zonas de alto riesgo de inundaciones, para que puedan ser alojadas en otras zonas.

Las fuertes lluvias dejaron 83 personas fallecidas y 16 desaparecidos en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro y Veracruz. El Gobierno estimó que unas 100 mil viviendas se vieron afectadas.

YC