Frente frío 13: Así se comportará el frío en México los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adviritó que un nuevo frente frío se aproxima a México, el número 13, y con su arribo llegará el descenso de temperatura para gran parte del país. Pero ¿Cómo se comportará el fenómeno natural?

El frente frío número 13 ingresará este fin de semana al país, impulsado por una masa de aire ártico que provocará un marcado descenso de temperatura en el norte, centro y oriente de México, informó el SMN.

Desde la madrugada del domingo, el sistema avanzará por la frontera norte, generando rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora y oleaje de hasta tres metros en costas de Tamaulipas y Veracruz. Para el lunes alcanzará el estado de Tabasco y la región del Istmo de Tehuantepec, donde también se prevé un evento de Norte en el litoral del Pacífico.

El organismo, encabezado por Fabián Vázquez Romaña, detalló que el desplazamiento del sistema frontal iniciará durante el sábado sobre la frontera norte y, hacia la madrugada del domingo, la masa de aire frío escurrirá hacia el Golfo de México, reforzando el viento y el oleaje.

A su paso, el frente generará aumento en la nubosidad y descenso térmico sostenido, condiciones que se extenderán hacia el centro del país conforme avance la jornada.

El frente frío 13 en México

El descenso térmico será generalizado ya que, en las zonas montañosas de Chihuahua y Durango, las mínimas podrían alcanzar los –10 grados Celsius, mientras que en buena parte del norte, centro y oriente del país las temperaturas estarán por debajo de los 10 grados.

No te pierdas: Calculan en cuánto cerrará el peso este 2025 frente al dólar

En el Valle de México, las mínimas oscilarán entre 0 y 5 grados, con heladas en zonas altas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla. En las principales ciudades, se prevén temperaturas de 5 a 17 grados en Ciudad de México, 4 a 15 en Toluca, 13 a 17 en Puebla, 6 a 10 en Pachuca y 16 a 21 en Monterrey.

Para el lunes, el SMN advirtió que será el día más frío del periodo, con temperaturas por debajo de los 10 grados Celsius en el norte, centro y oriente del país. Las zonas montañosas del centro podrían registrar valores cercanos a los cero grados, especialmente en el Edomex, Tlaxcala y Puebla.

El SMN también pronosticó lluvias muy fuertes para el domingo en el centro, sur y norte de Veracruz, con acumulados de 50 a 75 milímetros, y precipitaciones intensas el lunes en el norte de Puebla, así como en el sur de Veracruz, norte de Oaxaca, Tabasco y Chiapas, donde los acumulados podrían superar los 150 milímetros.

La dependencia llamó a la población a mantenerse informada y atender las recomendaciones de Protección Civil ante las bajas temperaturas, vientos intensos y lluvias torrenciales previstas durante el fin de semana.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA