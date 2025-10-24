A través del micrositio habilitado para informar sobre los avances en la atención de la emergencia generada por fuertes lluvias e inundaciones en cinco estados del país, autoridades federales informaron que el número de personas fallecidas por la catástrofe ascendió a 80.

Asimismo, en la última actualización, publicada la noche del jueves, se detalla que 18 personas aún no han sido localizadas.

En Hidalgo suman 22 muertos y 9 personas desaparecidas; en Puebla son 22 los fallecidos y 2 personas no localizadas; en Querétaro se reporta una persona muerta. En Veracruz se han registrado 35 muertes y 7 personas continúan desaparecidas.

Número de personas fallecidas y no localizadas en los cinco estados del país afectados por fuertes lluvias e inundaciones. ESPECIAL

En momentos, más información...

