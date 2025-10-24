El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, prevé para este viernes 24 de octubre lluvias en al menos cuatro estados de la República Mexicana.

Hoy, el frente frío núm. 10 recorrerá el norte del país , asociado con la corriente en chorro subtropical y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Chihuahua (norte y noreste) y Coahuila (norte y noreste) ; rachas de viento de 65 a 80 km/h y posibles torbellinos y/o tornados en el norte de Chihuahua y noroeste de Coahuila.

Un canal de baja presión sobre el interior del país, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México favorecerán intervalos de chubascos en Veracruz (regiones Las Montañas y Olmeca), Nayarit (norte, centro y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, Tabasco (oeste y centro), Michoacán (centro, sur y costa) y Guerrero (norte, costa y sureste) .

Viento de componente sur (surada) de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila (este), Nuevo León y Tamaulipas.

Un segundo canal de baja presión sobre el sureste de México y la península de Yucatán en interacción con el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, además de la onda tropical núm. 39 que se desplazará sobre el golfo de Tehuantepec, ocasionarán chubascos en Campeche (oeste) y Quintana Roo (sur), con lluvias puntuales fuertes en Oaxaca (este, suroeste y costa) y Chiapas (centro y sur).

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvia en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Los chubascos y lluvias fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 24 de octubre de 2025:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (norte y noreste) y Coahuila (norte y noreste); Oaxaca (este, suroeste y costa) y Chiapas (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (regiones Las Montañas y Olmeca), Nayarit (norte, centro y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (centro, sur y costa), Guerrero (norte, costa y sureste), Tabasco (oeste y centro), Campeche (oeste) y Quintana Roo (sur). Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México (sureste y suroeste), Puebla y Morelos.

Las lluvias fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

