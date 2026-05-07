El Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) tiene nueva cabeza. El Secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños López, dio a conocer al Consejo Directivo de Fonacot, la designación, por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum, de Wendolyne Retana Alarcón como directora general del Instituto .

Marath Bolaños externó su confianza en que Retana Alarcón contribuirá a mejorar la economía de las familias mexicanas al frente del Instituto Fonacot, objetivo prioritario del Gobierno de México.

El Consejo respalda a la nueva directora

Marath Bolaños destacó la sólida experiencia en el servicio público de la nueva directora, así como su atinada intervención en áreas estratégicas para contribuir en el desarrollo de procesos de alcance nacional, en el marco de la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral.

El funcionario anunció que, dada la importancia social que tiene el organismo, "asumiré un papel con mayor presencia en el desarrollo de la vida de Fonacot, por lo que estaremos muy pendientes de la agenda que podamos trabajar de manera conjunta con todos los sectores".

El funcionario, además, convocó a los integrantes del Consejo a respaldar la gestión de Alarcón .

ESPECIAL

Por su parte, Wendolyne Retana afirmó que recibe con mucho orgullo el nombramiento como directora general de Fonacot y agradeció la confianza depositada en ella por parte del secretario Marath Bolaños y de la Presidenta Claudia Sheinbaum , para estar al frente de este organismo que es determinante en la economía y factor de desarrollo para miles de personas trabajadoras.

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"Llego con la firme intención de formar equipo y de trabajar de manera conjunta y coordinada con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en favor de las y los trabajadores de México", afirmó.

Cabe destacar que durante esta sesión extraordinaria, también se realizó la propuesta de nombramiento de Jorge William Monterrey Cedillo, como abogado general del Instituto Fonacot.

¿Quién es la nueva directora al frente de Fonacot?

Wendolyne Retana Alarcón tiene una amplia experiencia en el servicio público. En lo académico, cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como una especialidad en Derecho Fiscal por la misma institución, diplomados en Derecho Tributario por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y una maestría en Derecho Laboral —en proceso de titulación—, por la Universidad Panamericana.

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FF