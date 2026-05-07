La titular de la Secretaría de Energía en México, Luz Elena González, anunció durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que se llevará a cabo un plan de inversión superior a 140 mil millones de pesos para modernizar, expandir y rehabilitar la red de gasoductos del país.

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González explicó que la estrategia está proyectada hacia 2030 y que su objetivo es garantizar que el abasto de gas natural sea más efectivo, seguro y oportuno para la generación eléctrica , los Polos de Bienestar del Plan México y otras actividades industriales.

Actualmente, según datos de la propia secretaria de Energía, México cuenta con una red de 21.149 kilómetros de gasoductos para transportar gas natural.

De esa infraestructura, detalló, el 48 % es administrado por el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), el 36 % corresponde a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el 16 % restante está en manos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y empresas privadas.

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El plan contempla más de 53 mil millones de pesos de inversión por parte de la estatal CFE y más de 87 mil millones de pesos del Cenagas.

González detalló que la CFE desarrollará nueve gasoductos nuevos, que concentrarán el 38 % de la inversión total, mientras que el Cenagas construirá tres ductos adicionales y ejecutará obras de modernización, mantenimiento y rehabilitación en estaciones de compresión y redes existentes.

Por su parte, la directora general de la CFE, Emilia Calleja, señaló que el gas natural es clave para la generación eléctrica en centrales de ciclo combinado.

Indicó que estas son inversiones “fundamentales” porque de este plan se alimentarán 13 nuevas plantas que aportarán casi 8 mil megavatios adicionales, mismas que se irán inaugurando entre 2026 y 2027.

Entre los proyectos de gasoductos de la CFE figuran los proyectos denominados Guaymas-El Oro, Centauro del Norte, Costal 2, Ramal Coliseo, Paraíso, Ramal Tula, Tuxpan-Tula, Tuxpan-Tula Oeste y Tula-Villa de Reyes, con obras en el norte, centro y sureste del país.

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El director del Cenagas, Cuitláhuac García, sostuvo que el organismo realizará una “inversión histórica” en el sexenio, con tres nuevos gasoductos, 41 proyectos de modernización y contratos de mantenimiento y operación.

García afirmó que el 60 % de la electricidad que consume México proviene del gas natural, por lo que consideró prioritario concretar estas inversiones para sostener el crecimiento energético e industrial del país.

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