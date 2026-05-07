Tatiana Clouthier renuncia al Instituto de Mexicanos en el Exterior

Este jueves 7 de mayo, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Tatiana Clouthier presentó su renuncia al Instituto de los Mexicanos y las Mexicanas en el Exterior (IMME) para competir por la gubernatura de Nuevo León en 2027.

Durante "La Mañanera del Pueblo" en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que Clouthier hizo "un extraordinario trabajo" de vinculación, principalmente de las y los connacionales en EU.

"Ella quiere ir a trabajar a Nuevo León", dijo la Mandataria al recordar que pidió a las personas funcionarias que renuncien si tienen otras aspiraciones políticas rumbo a las elecciones de 2027.

"Es muy especial Tatiana, en el buen sentido. Es una mujer extraordinaria, la verdad", expresó.

Tatiana Clouthier duró poco más de un año en el Instituto de los Mexicanos y las Mexicanas en el Exterior (asumió el 1 de octubre de 2024) y desde hace varias semanas comenzó a viajar a Nuevo León para posicionarse rumbo a la gubernatura.

¿Quién es Tatiana Clouthier?

Tatiana Clouthier Carrillo es una profesora, política y funcionaria mexicana, nacida el 12 de agosto de 1964. Es hija de Manuel Clouthier "Maquío", excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones de 1988. Forma parte de una familia de 11 hermanos, entre ellos Manuel y Rebeca Clouthier Carrillo.

Es licenciada en Lengua Inglesa por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

En el ámbito político, militó en el PAN de 1990 a 2005. En 2003 fue electa diputada federal plurinominal para integrar la LIX Legislatura. Dos años después, tras la elección de Manuel Espino como dirigente nacional del partido, presentó su renuncia al considerar que el PAN se alejaba de los principios que le dieron origen, con lo que puso fin a una militancia de 15 años.

Los trabajos de Clouthier en gobiernos de Morena

Clouthier cobró relevancia a nivel nacional al convertirse en coordinadora de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018, a quien conoció en 2006. Posteriormente, fue diputada federal plurinominal del 1 de septiembre de 2018 al 7 de diciembre de 2020.

El 7 de diciembre de 2020, el entonces presidente López Obrador la nombró secretaria de Economía, cargo en el que sustituyó a Graciela Márquez Colín y que desempeñó hasta el 6 de octubre de 2022, cuando presentó su renuncia mediante una carta dirigida al exmandatario.

Además, fue coordinadora de voceros de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum en las elecciones de 2024.

*Con información de SUN

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