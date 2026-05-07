Senado busca establecer regulación para el uso de inteligencia artificial en México

Rolando Rodrigo Zapata Bello, presidente de la Comisión de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la Aplicación y Desarrollo de la Inteligencia Artificial en México, confirmó que el Senado de la República e stá preparado para presentar muy pronto una iniciativa que regule y controle el uso de herramientas de inteligencia artificial en el país.

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De acuerdo con el comunicado oficial, la propuesta recopiló opiniones sistematizadas de expertos en la materia y documentos técnicos, los cuales fueron utilizados para construir un marco normativo esencial y básico para el uso de la IA en México.

Expuso que esta iniciativa de ley fomentará y regulará el uso de esta tecnología, pero, al mismo tiempo, se entregará un plan o estrategia nacional para la utilización de ésta.

"Son dos instrumentos diferentes, uno es una norma y el otro es documento ejecutivo, en donde aspiramos a que el Gobierno, el sector privado, las instituciones de Educación Superior, la academia, los investigadores y las organizaciones civiles pudieran armonizar todos sus esfuerzos e impulsar todos juntos una política dirigida al desarrollo nacional a través del uso de las tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial", asentó.

Legisladores reconocen beneficios y riesgos del uso de inteligencia artificial

Zapata Bello indicó que la IA representa para México oportunidades tanto económicas como sociales , ejemplo de ello, es el incremento de la productividad para las grandes, medianas o microempresas, a bajo costos, con mayor condición de competitividad, inversión y empleo, ya que la industria digital es una ventana de crecimiento.

En cuanto a las oportunidades sociales, dijo, está un mejor servicio de salud, lo mismo que en la educación, a fin de que sean más eficientes, m ás capacitación, con inclusión, combate a la brecha digital, protección al medio ambiente, y sin duda en materia de seguridad.

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El senador del PRI añadió que la Inteligencia Artificial también representa riesgos, pues sin una regulación básica y sin redireccionamiento los ciudadanos se pueden ver afectados, como es el caso de la pérdida de algunos empleos que serán suplidos por la IA, la concentración del poder tecnológico, las brechas regionales digitales, violencia digital, particularmente cuando son menores de edad.

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