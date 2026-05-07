El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta oficial por la formación de un sistema ciclónico impulsado por el Frente Frío 48, el cual impactará con fuerza durante los próximos días, generando condiciones meteorológicas y lluvias que no se veían en el calor de estos meses.

Este fenómeno es el resultado directo del choque térmico entre una masa de aire polar muy fría y las altas temperaturas previas. Las autoridades meteorológicas advierten que el "muro" traerá consigo tormentas eléctricas, posible caída de granizo de gran tamaño y una reducción drástica de la visibilidad en las principales carreteras del país.

Las zonas más afectadas por este evento climático extremo incluyen principalmente el norte, noreste y sureste del territorio nacional. Estados clave como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Chiapas experimentarán lluvias torrenciales y vientos extremos a partir de este mismo fin de semana.

Uno de los mayores riesgos de este sistema frontal son las ráfagas de viento históricas, que podrían alcanzar velocidades de entre 70 y 90 kilómetros por hora. En regiones costeras del Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec, el evento “Norte” podría derribar árboles grandes, anuncios espectaculares y cableado eléctrico.

¿Qué pasará con la ola de calor que hay en México?

A pesar de este descenso en las temperaturas, el sistema anticiclónico que prevalece en el país mantendrá un clima severo en casi la mitad del país con:

Entre 40 y 45 °C en Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla.

Más de 45 °C en zonas de Guerrero y San Luis Potosí.

En la Ciudad de México, máximas de 31 a 33 grados centígrados.

De 35 a 40 °C en regiones del norte y centro.

La respuesta científica a estos fenómenos yace en la fuerte interacción del Frente Frío 48 con la entrada de humedad del océano y la intensa ola de calor, en pocas palabras, es el combustible perfecto para el desarrollo de torbellinos y tornados en la frontera norte.

Recomendaciones generales

Ante la llegada de este fenómeno, aquí tienes una lista de acciones clave:

Asegura objetos sueltos en techos y patios. Desconecta tus aparatos eléctricos más valiosos durante las tormentas. Evita a toda costa refugiarte bajo árboles altos. Ten a la mano una mochila de emergencia con linterna, agua y documentos importantes.

Si vives en el occidente o centro del país, como en Guadalajara, Jalisco, o la Ciudad de México, también sentirás los efectos directos de este sistema meteorológico. Aunque el impacto será un poco menor con lluvias aisladas, se esperan descensos de temperatura y vientos frescos que darán un respiro al calor, ideal para disfrutar la ciudad.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del Servicio Meteorológico Nacional.

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AO

