El próximo jueves 18 de junio la Selección Mexicana disputará su segundo partido del Mundial de Futbol 2026 contra su similar de Corea del Sur, lo que ha generado inquietudes entre los padres de familia y personal docente de diversos estados respecto a la suspensión de clases.

El pasado 11 de junio, la Selección Mexicana inauguró el torneo al enfrentar a Sudáfrica, partido en el que los representantes nacionales superaron con dos goles a su oponente. En esa ocasión, distintas entidades de la República, como la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco, decidieron suspender las actividades escolares para que la comunidad tuviera la oportunidad de disfrutar el evento.

¿En qué estados no habrá clases por el partido México vs Corea del Sur?

En el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el jueves 18 de junio no aparece como día de suspensión de labores escolares para los alumnos de educación básica.

Hasta este martes, la dependencia federal no ha emitido ningún comunicado anunciando la cancelación de actividades académicas a nivel nacional por el enfrentamiento entre México y Corea del Sur , programado dentro de las actividades del Mundial 2026. Esto indica que no habrá una suspensión general de clases, por lo que la medida queda a consideración de las autoridades educativas de cada estado.

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Jalisco suspenderá clases por partido México vs. Corea

Hasta ahora, solo el estado de Jalisco ha confirmado la suspensión de actividades escolares derivada del encuentro mundialista.

El día de ayer, el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, anunció que decretó el próximo jueves 18 de junio como día de asueto escolar, con el objetivo de que las familias puedan apoyar a la Selección.

Destacó que este partido será el primero que la Selección Mexicana juegue en Guadalajara durante la realización de una Copa del Mundo. Aclaró, además, que el sector gubernamental trabajará con completa normalidad, por lo que el paro de labores aplica únicamente en los planteles escolares.

El esperado partido entre México y Corea del Sur se disputará este jueves en el Estadio Guadalajara como parte de la fase de grupos del Mundial 2026.

El encuentro está programado para iniciar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y representa una de las pruebas más importantes para la Selección Mexicana en su camino por avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Aunque no existe una suspensión generalizada de clases en México, se recomienda mantenerse atento a los comunicados emitidos por la SEP o bien por las instituciones de cada estado para conocer cualquier modificación.

Con información de SUN

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MB