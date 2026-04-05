Hernán Bermúdez Requena , exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el mandato de Adán Augusto López, fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada, según lo ratificó un juez de control de dicho estado el pasado 4 de abril. De comprobarse culpable, podría pasar hasta 60 años en prisión, según la Ley vigente .

Bermúdez Requena, además, estaría vinculado con el grupo delictivo "La Barredora", que operaba en Tabasco. Habría sido el líder y portado el alias "El Abuelo" o "Comandante H".

Bermúdez Requena, vinculado a proceso por delito de desaparición forzada

Un juez de control de Tabasco ratificó la prisión preventiva oficiosa y vinculó a proceso al presunto líder del grupo criminal por el delito de desaparición forzada.

También fijó un plazo de dos meses a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco para el cierre de la investigación complementaria, informaron fuentes ministeriales locales.

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¿Cuánto tiempo podría permanecer encarcelado el exsecretario de seguridad de Tabasco?

De encontrarse culpable, el exfuncionario estatal podría ser condenado hasta con 60 años de prisión . Asimismo, el Juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el presunto líder de "La Barredora" permanecerá privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 "El Altiplano", desde donde compareció por videoconferencia.

Es importante señalar que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece penas de 40 a 60 años de prisión. Dicha sanción puede incrementarse hasta en una mitad cuando la víctima es del sexo femenino; además, de comprobarse la responsabilidad de un servidor público, se impondrá la destitución e inhabilitación para cualquier cargo o comisión pública hasta por el doble del lapso de la privación de la libertad impuesta.

"De acuerdo con el Artículo 13 del CNPP, Hernán ‘N’ se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional", señaló la dependencia.

La FGE afirma que continuará con las investigaciones pertinentes hasta el total esclarecimiento de los hechos .

Nota importante : El secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el periodo del exgobernador Adán Augusto López Hernández fue acusado hace unos días del delito de desaparición forzada de personas en un caso en que se giraron 19 órdenes de aprehensión, de las cuales 10 personas ya se encuentran vinculadas a proceso, entre ellas Hernán Bermúdez.

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