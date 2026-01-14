La Fiscalía de Sonora emitió un comunicado en el que imputó varios delitos a tienda de conveniencia local luego de las investigaciones realizadas por el incendio en el que fallecieron 24 personas y 14 resultaron lesionadas el pasado mes de noviembre.

En un comunicado, la Fiscalía estatal informó que la cadena habría sido responsable, junto a otros ocho acusados, por el delito de homicidio culposo y otros de lesiones y abortos (entre los lesionados había al menos dos mujeres embarazadas quienes perdieron el producto) .

Detalles del proceso legal

En la audiencia, el juez decidió que los acusados no vayan a prisión preventiva a la espera de juicio, al considerar la existencia de arraigo por su parte y de que no existe riesgo para las víctimas, descartando así la posibilidad de que puedan interferir en la investigación en curso para esclarecer los hechos.

En el caso de la tienda, la Fiscalía acusó a su representante legal, José Luis "N", de haber realizado trámites con las autoridades con documentos falsos para obtener permisos, lo que a su juicio supone el incumplimiento de su deber legal .

A diferencia de los otros imputados, el magistrado resolvió aplicarle la prisión preventiva, medida que, de momento, no fue posible de ejecutar al contar con una suspensión de amparo.

Sin embargo, el representante del Ministerio Público anunció que combatirá el amparo para que enfrente su juicio en prisión.

El seguimiento al caso

La Fiscalía de Sonora afirmó que realiza las acciones correspondientes "para llevar ante los tribunales, tanto a quienes cuentan con un amparo como a aquellos evadidos, a fin de que enfrenten la acción de la justicia y respondan ante las víctimas".

El próximo 19 de enero el juez decidirá si ordena juicio contra las personas ya imputadas.

Ya desde las primeras investigaciones, familiares de víctimas y sobrevivientes manifestaron su exigencia de justicia, en medio del miedo de que ocurra una nueva desgracia, pues aseguran que varios inmuebles cercanos al lugar del siniestro no cuentan con un plan de mantenimiento en sus instalaciones.

Los familiares consideraron que "es responsabilidad del gobierno, la tienda y el personal a cargo del sistema eléctrico" y que por la falta de mantenimiento se sobrecalentó y explotó, y acusaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El sábado 1 de noviembre, después de varios apagones de energía eléctrica en el barrio Centro de Hermosillo, capital de Sonora, explotó el transformador de energía en la tienda, dejando a 24 personas muertas y 14 heridas.

El comercio se encontraba lleno de clientes debido a la quincena y a las compras previas al Día de Muertos en México. Las investigaciones siguen en curso; las autoridades no han encontrado ningún indicio de que haya sido provocado de manera intencional.

