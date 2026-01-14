El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), reveló las previsiones climáticas para los próximos días, en víspera del frente frío número 29. Este se aproximará a la frontera norte de México, con vientos de 40 a 60 kilómetros por hora.

Según las previsiones, este sábado 17 de enero el frente frío se desplazará, junto con su masa de aire polar, hacia el noreste, oriente y sureste del país, sumando al Golfo de México. Además, debido a una nueva vaguada en altura, se esperan chubascos y lluvias fuertes en 8 estados. A continuación te contamos cuáles.

¿Cuándo y a qué estados llegarán las lluvias del frente frío 29?

Aunado a esto, el ambiente frío a muy frío permanecerá sobre estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con neblinas por la mañana en las zonas montañosas, entre ellas el Valle de México.

Estas son las previsiones de lluvias y temperaturas mínimas en los diferentes estados de la república:

Lluvias

Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros: Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Chiapas y Tabasco.

Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Chiapas y Tabasco. Lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros: Nuevo León, Durango, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Vientos

Viento de “Norte” durante la noche, de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de 30 a 50 kilómetros por hora: Tamaulipas y Veracruz; extendiéndose con viento de 30 a 50 kilómetros por hora y rachas de 60 a 80 kilómetros por hora: istmo y golfo de Tehuantepec.

Tamaulipas y Veracruz; extendiéndose con viento de 30 a 50 kilómetros por hora y rachas de 60 a 80 kilómetros por hora: istmo y golfo de Tehuantepec. Viento de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Bajas temperaturas

Temperaturas mínimas de -10 a -5 grados centígrados con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados centígrados con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Tamaulipas, Sinaloa, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Este frente frío, acompañado de lluvias, llegará este sábado 17 de enero.

AL