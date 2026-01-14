El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), reveló las previsiones climáticas para los próximos días, en víspera del frente frío número 29. Este se aproximará a la frontera norte de México, con vientos de 40 a 60 kilómetros por hora.Según las previsiones, este sábado 17 de enero el frente frío se desplazará, junto con su masa de aire polar, hacia el noreste, oriente y sureste del país, sumando al Golfo de México. Además, debido a una nueva vaguada en altura, se esperan chubascos y lluvias fuertes en 8 estados. A continuación te contamos cuáles.Aunado a esto, el ambiente frío a muy frío permanecerá sobre estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con neblinas por la mañana en las zonas montañosas, entre ellas el Valle de México.Estas son las previsiones de lluvias y temperaturas mínimas en los diferentes estados de la república:LluviasVientosBajas temperaturasEste frente frío, acompañado de lluvias, llegará este sábado 17 de enero.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL