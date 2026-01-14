Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer esta mañana la captura de seis personas vinculadas con una célula delictiva que operaba en la entidad. Entre los detenidos se encontraba el "Moncho", operador de la célula delictiva “Los Lavadora” .

El "Moncho", presuntamente, fingía como encargado de coordinar el robo a autotransporte mediante agresiones y privación de la libertad de conductores en distintos puntos de la entidad, principalmente en la carretera México- Querétaro .

Detalles del operativo

En un boletín publicado por la SSPC, se detalló que estas detenciones fueron resultado de trabajos de investigación e inteligencia en el estado de Querétaro, en el cual participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la SSPC, a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Fiscalía y Policía Estatal.

Tras armar una carpeta de investigación, se cumplimentaron órdenes de cateo en cuatro inmuebles ubicados en el municipio de Santiago de Querétaro, donde se detuvo a seis personas presuntamente relacionadas con una célula delictiva dedicada a actividades de narcomenudeo, secuestro, robo de hidrocarburos y robo de autotransporte .

En los cateos se aseguró:

Armamento

Cartuchos útiles de diversos calibres

Envoltorios con una sustancia con características similares a la droga

Vehículos

Dispositivos electrónicos

Equipo de cómputo

Material utilizado para la comisión de delitos

Las acciones permitieron afectar de manera relevante la estructura operativa y logística de la célula delictiva, contribuyendo a la disminución de su capacidad para realizar actividades ilícitas en la región.

