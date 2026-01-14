La Presidenta Claudia Sheinbaum respondió este día a las declaraciones de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien aseveró que el acuerdo que regula el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), es "irrelevante" el T-MEC, e insistió en que "no necesitamos autos hechos en México". "Nuestras economías están muy interrelacionadas", dijo la Mandataria .

Sheinbaum respondió con diplomacia a los dichos del mandatario del país del norte. Aseguró que los empresarios del país del norte son quienes se han mantenido firmes en mantener vigente el T-MEC.

"Quienes más defienden el tratado son los empresarios estadounidenses, [...] por supuesto, México también. [...] Hay una integración muy grande, ellos tienen muchísimas plantas de producción, no solo de autos", aseguró.

La Presidenta declaró que EU tiene confianza en México como aliado comercial y que tiene la certeza de que todos los rubros del tratado se mantendrán vigentes.

"Hay confianza en el país [por parte de Estados Unidos]. Estoy convencida de que va a seguir la relación comercial [...] en prácticamente todo. "

La Mandataria, además, compartió que durante las movilizaciones de productores y transportistas en pasados meses, en las cuales cerraron el paso de mercancías en la frontera con EU, los empresarios del país del norte se mostraron preocupados y apurados por la reapertura de los caminos comerciales "porque estaba afectando la producción de Estados Unidos".

La Jefa del ejecutivo finalizó su intervención reiterando que no entrará en debate con respecto a los dichos de su homólogo y reconociendo la importancia del T-MEC para ambos países .

Detalles de las declaraciones de Trump

Durante un recorrido por una planta de Ford Motor Co. en Dearborn, Michigan, Trump dijo que el T-MEC "no tiene ninguna ventaja real, es irrelevante". El acuerdo comercial será sujeto de revisión, por ley, este año.

"A Canadá le encantaría. Canadá lo quiere. Lo necesitan", dijo el mandatario republicano.

Cuestionado sobre cómo funcionará la renegociación del T-MEC con México y Canadá, Trump dijo que "ni siquiera pienso en el T-MEC".

Señaló que, aunque quiere que a Canadá y México "les vaya bien", el problema "es que no necesitamos su producto. No necesitamos autos hechos en Canadá. No necesitamos autos hechos en México. Queremos hacerlos aquí. Y eso es lo que está pasando" .

Según Trump, "todos se están mudando aquí. De Canadá, de México, de Japón, de Alemania, de todo el mundo. Están abriendo sus plantas aquí".

