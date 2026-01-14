Desde el pasado 9 de enero, México comenzó a aplicar de forma obligatoria el registro de líneas de telefonía móvil, un proceso que exige asociar cada número telefónico a la Clave Única de Registro de Población (CURP) y a una identificación oficial vigente.

La disposición forma parte de los nuevos lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y tiene como objetivo reducir delitos cometidos mediante llamadas y mensajes no identificados.

Con el anuncio de operadores como Telcel, que ya habilitaron plataformas para realizar el registro, surgieron dudas entre los usuarios sobre el alcance del trámite, qué se registra exactamente y cuántas líneas puede tener una persona bajo una misma CURP.

La autoridad ha precisado que la medida no se enfoca en los dispositivos, sino en las líneas telefónicas activas.

¿Cuántas líneas puede tener una persona?

De acuerdo con el artículo 10 de los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación, una persona física puede registrar hasta diez líneas telefónicas móviles vinculadas a una misma CURP. Este límite aplica para líneas nuevas y existentes, tanto en formato físico como en eSIM, y busca evitar el acaparamiento irregular de chips y la creación masiva de números sin titular identificado.

El tope no aplica a personas morales ni a personas físicas con actividad empresarial, quienes pueden registrar más líneas siempre que estén justificadas por su actividad comercial.

En caso de que una persona física alcance el máximo permitido, los operadores no podrán activar nuevas líneas asociadas a esa CURP, salvo que exista un cambio de régimen fiscal o una justificación documentada conforme a los lineamientos.

Las autoridades han señalado que este esquema forma parte de una estrategia más amplia de control e identificación que pretende equilibrar la seguridad pública con la protección de los datos personales.

El registro obligatorio impacta a millones de usuarios y redefine la forma en que se administran las líneas móviles en México, marcando un nuevo estándar en el uso responsable de las telecomunicaciones.

