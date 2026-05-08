FGR, SSPC y Policía Australiana logran detenciones por delitos sexuales contra menores en México

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), emitió un comunicado conjunto con el Servicio de Policía de Queensland (QPS), la Policía Federal Australiana (AFP) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México para informar sobre la detención de dos mexicanos vinculados a proceso por presuntos delitos sexuales contra menores de edad, que incluye abuso sexual, así como la grabación, reproducción y difusión del material con alcance internacional .

Múltiples víctimas menores de edad en México están en proceso de ser identificadas y puestas a salvo, según el comunicado. Las investigaciones internacionales por la protección infantil fueron impulsadas por inteligencia australiana y existe la probabilidad de que se identifiquen más víctimas .

Comunicado conjunto. X / @FGRMexico

Detalles de los imputados tras investigaciones coordinadas entre México y Australia

Una integrante del Grupo Argos (una fuerza de trabajo responsable de las investigaciones sobre explotación y abuso sexual infantil en línea) del QPS, liderado por la AFP, proporcionó información detallada sobre dos casos separados a los oficiales de enlace en México.

A partir de esta información, la AFP en la Ciudad de México trabajó en coordinación con la FGR-FEMDO y con la SSPC para compartir los datos, los cuales permitieron obtener órdenes judiciales correspondientes .

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El primer detenido

Un hombre de 31 años de edad fue detenido en Nayarit tras haber sido señalado de cometer abusos sexuales contra menores de edad, a quienes presuntamente grababa y fotografiaba con el fin de comercializar dichas imágenes a través de plataformas de mensajería instantánea y la "deep web" .

La SSPC y FGR-FEMDO aseguraron en marzo de 2026 múltiples teléfonos celulares, computadoras, equipo de cómputo, discos duros y memorias USB, así como prendas de vestir y ropa de cama, en el inmueble donde fue detenido.

El hombre ha sido formalmente vinculado a proceso por delitos sexuales cometidos en contra de personas menores de edad, y no se descarta la formulación de cargos adicionales. Probablemente, ciudadanos australianos se encontrarían entre las personas que obtuvieron parte del material ilícito .

Tras este operativo, un menor de edad ha sido puesto a salvo, mientras que las investigaciones continúan con el fin de ubicar a otras posibles víctimas.

El segundo detenido

Semanas después, el 7 de abril de 2026, autoridades de distintas agencias de seguridad detuvieron a un hombre de 38 años de edad en el estado de Yucatán, tras ejecutar una orden de aprehensión y una orden de cateo en su domicilio.

Se tiene conocimiento de que el hoy aprehendido habría ofrecido entrenamientos de futbol con los que en realidad perseguía enganchar y someter a los menores a abusos sexuales, los cuales también fotografiaba o videogrababa para después vender el material en línea. Estas acciones las habría llevado a cabo desde hace aproximadamente una década .

Actualmente, las autoridades mexicanas están en el proceso de identificación de múltiples víctimas y continúa el análisis de los dispositivos asegurados.

El trabajo en conjunto México-Australia

El comandante de Operaciones Globales para las Américas de la AFP, Andrew Donoghue, reconoció los esfuerzos de las autoridades mexicanas, en particular de la FGR y la SSPC, por actuar de manera oportuna sobre la información identificada por el QPS, lo que permitió la detención de dos presuntos agresores y la protección de las víctimas personas menores de edad frente a mayores daños.

" Los depredadores infantiles no reconocen fronteras, pero tampoco las fuerzas del orden ; continuarán trabajando juntas para proteger a los niños, sin importar en qué parte del mundo se encuentren.

"Asimismo, queremos enviar un mensaje claro a los agresores australianos que tienen acceso a material de abuso infantil, o creen que pueden explotar a menores de manera remota en México u otros países de América Latina a través de internet", aseveró.

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FF