Dónde comprar flores baratas en CDMX para el Día de las Madres 2026

El Día de las Madres ya está prácticamente aquí, y todos deseamos darle un buen regalo a mamá en su día especial. Sin embargo, algunas personas tienen posibilidades económicas limitadas y están en la búsqueda de alternativas que cumplan con la expectativa, al mismo tiempo que cuidan el bolsillo.

Uno de los obsequios que nunca fallan a la hora de celebrar a mamá son las flores, pero debido a la alta demanda, suelen subir de precio aunque sean arreglos sencillos. Por ello, aquí te damos alternativas para encontrar arreglos florales a precios accesibles.

¿Dónde encontrar flores a buen precio?

La clave para lograr hallar flores para regalar el 10 de mayo a precios accesibles es no acudir a florerías de cadenas de diseño ni a aplicaciones de entrega a domicilio, ya que suelen subir más en precio.

Lo mejor es comprarlas directamente en los centros en donde se distribuyen las flores por mayoreo . A continuación te damos algunas opciones buenas, bonitas y baratas en la Ciudad de México:

Mercado de Jamaica

Este es el mercado más grande de la ciudad en donde la mayoría de las florerías se surten. Es una excelente alternativa debido a que el precio público se mantiene competitivo.

Lo mejor es que está abierto las 24 horas del día, pero su desventaja es que es el más concurrido. Está ubicado en la intersección de Congreso de la Unión y Avenida Morelos.

Central de abasto

El mercado de flores y hortalizas dentro del mercado de abastos maneja los precios más económicos de toda la ciudad. Venden sus paquetes de flores a mayoreo, es decir, paquetes grandes, conservando su precio de campo.

El acceso a esta área del mercado es por el Eje 5 Sur.

Mercado de San Ángel

Si te encuentras en el sur de la ciudad, y maneja arreglos simples pero bonitos desde 150 pesos. Es una excelente alternativa que, incluso podrían ser ramos más elaborados y económicos que en florerías convencionales.

Mercado de Cuemanco y Madre Selva en Xochimilco

Esta es una opción si lo que se busca son flores con macetas, que la ventaja es que duran mucho más que un ramo normal.

Aquí puedes encontrar bellas flores como orquídeas, rosales, entre otros, a precios de productor.

Consejos para comprar para el Día de las Madres

Se aconseja comprar las flores un día antes, pues el mismo 10 de mayo los mercados estarán muy aglomerados y los precios pueden aumentar bastante por la alta demanda.

Comprar por paquete y armar tus propios ramos de flores te ahorrará varios pesos, y elaborar los ramos es bastante sencillo; solo necesitas nube, las flores blancas pequeñas, y un papel seda u otro de tu preferencia.

Por último, es importante que evites los envíos a domicilio dado que, por la fecha, los precios serán mucho más caros que en un día normal, y puede que los ramos lleguen dañados.

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