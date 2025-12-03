San Lázaro aprueba en lo general Ley de Aguas en México

Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, aprobaron en lo general por 328 votos a favor, 131 en contra, así como cinco abstenciones, la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la expedición de la Ley General de Aguas , para establecer multas de más de 4.5 millones de pesos y hasta 8 años de prisión a quien ceda o transmita concesiones de agua, y a quien cambie el uso fijado en la concesión.

En la Ley General de Aguas se decreta la regulación de la captación de agua pluvial para uso personal y doméstico ; y define las responsabilidades de los tres órdenes de Gobierno en materia de acceso, disposición y saneamiento del agua.

Los diputados de mayoría avalaron reformar 124 artículos, adicionar 33 artículos y derogar 17 disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Se incorpora un catálogo específico de delitos relacionados con el uso indebido del agua.

Con los cambios , se impone una multa de 2 mil 160 (244 mil 382 pesos) a 30 mil (3 millones 394 mil 200 pesos) Unidades de Medida y Actualización (113.14 pesos) a quien cambie el uso del agua para el cual fue concesionada, o transmita los títulos de concesión o los permisos.

También para quien ceda, suministre o intercambie por pago en especie o proporcione de cualquier otra forma a terceros el agua para un uso distinto al cual fue concesionada.

Y "en caso de reincidencia, la multa se incrementará hasta en una tercera parte de los montos previstos, así como la revocación del título y la clausura definitiva". Por lo que, si la multa impuesta es la más alta, ascendería a cuatro millones 525 mil 600 pesos.

Asimismo, impone de uno a ocho años de prisión y multa de 300 a tres mil Unidades de Medida y Actualización a quien solicite concesiones, asignaciones, prórrogas, permisos o el registro de títulos de concesión, asignación, permisos prórrogas para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales mediante el ofrecimiento o entrega de dádivas a la persona servidora pública facultada para autorizar dichos trámites.

La reforma a la Ley de Aguas Nacionales establece que "los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión".

Se crea el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales controlado por la Conagua, que se conformará de los volúmenes siguientes: Los provenientes de la extinción de títulos de concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales; los que deriven de la cesión de volúmenes en favor de "la Autoridad del Agua"; los vinculados a la preferencia de derechos.

En el artículo 54, se estableció que las unidades y distritos de riego deben reportar a "la Autoridad del Agua", cada año, el volumen bruto extraído de cada fuente de aguas superficiales o subterráneas con fines de riego , el volumen de agua utilizada, la superficie total cultivada, los cultivos que se regaron y la producción obtenida de la superficie anual cultivada.

PVEM defiende reforma del agua: 54 ajustes buscan proteger a campesinos y evitar acaparamiento

En defensa del Dictamen, el diputado del PVEM, Jesús Martín Cuanalo, puntualizó que, en atención a los campesinos y productores, se lograron 54 modificaciones.

Destacó que la reforma termina con el acaparamiento y la extracción ilegal del agua, combate el uso indebido y la venta ilegal del recurso, impulsa el tratamiento de aguas residuales, garantiza el derecho sucesorio de la tierra y del agua, amplía plazos para la renovación de las concesiones, y no penaliza a quienes comentan desvíos de causes cuando se trate de uso agropecuario familiar o doméstico.

"Por supuesto que está iniciativa está a favor del campo, a favor de la producción agroalimentaria y sobre todo, a favor de garantizar la disponibilidad de agua para todas y para todos en la nación. Me refiero a las generaciones presentes y también a las futuras obedeciendo a la realidad actual. No comprendo porque sujetarse a un marco que no es realista y que protege a los grandes acaparadores del recurso", declaró.

EE