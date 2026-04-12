La Fiscalía General de la República (FGR) reportó este 12 de abril desde su portal oficial que Óscar "N" y Diana "N" fueron vinculados a proceso por presunto delito contra la salud en su modalidad de tráfico de drogas en Sinaloa; se trata de marihuana y metanfetaminas, respectivamente .

FGR publica la vinculación a proceso de un hombre y una mujer en Sinaloa. X / @FGRMexico

Las detenciones de los presuntos traficantes

El reporte de la FGR sobre el caso

La FGR declaró que la investigación en contra de las dos personas inició tras denuncias recibidas por la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). De manera anónima, se reportó que pasajeros de dos autobuses de distintas empresas de transporte viajaban con droga en las maletas .

La detención de él

Elementos de la PFM se trasladaron a la carretera Internacional México 15D, a la altura del poblado de Villa Unión, Mazatlán , donde llevaron a cabo la detención de Óscar "N". Al presunto traficante se le aseguraron casi 22 kilogramos (kg) de marihuana, así como un teléfono celular .

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La detención de ella

Los elementos policiales detuvieron a Diana "N" en otra diligencia. La hoy detenida fue interceptada en la carretera Internacional México 15D, tramo Tepic, Mazatlán , a la altura del poblado San Miguel de la Atarjea, Escuinapa. A ella se le aseguraron casi 21 kg de clorhidrato de metanfetamina .

Presuntos traficantes a proceso

La FGR dijo que las personas detenidas y la droga asegurada "quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), (...) quien aportó los datos de prueba para obtener la vinculación a proceso referida, y medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de los imputados".

En el proceso de Óscar "N" el juez otorgó dos meses para la investigación complementaria y en el de Diana "N" tres meses para el cierre de la investigación .

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FF