El pasado sábado 11 de abril, la aerolínea turística Grupo Aéreo Monterrey, mejor conocida como Magnicharters, informó a sus clientes con vuelos programados en las próximas dos semanas sobre su cancelación, sin revelar hasta cuándo se retomará el servicio de manera normal. Ante esto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio a conocer que ya se trabaja con aerolíneas para ayudar a las y los usuarios a retomar el curso de sus viajes planificados .

A través de un comunicado, la SICT dijo estar enterada de lo ocurrido con Magnicharters, por lo que, a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), " las aerolíneas y los grupos aeroportuarios trabajan en conjunto en un plan de atención para los pasajeros en tránsito ".

Comunicado de la SICT publicado en redes sociales. X / @SICTmx

Los vuelos y aerolíneas que ayudarán en este problema de Magnicharters

La SICT comunicó que las y los usuarios que se encuentran en tres destinos específicos que contaban con un vuelo programado con Magnicharters, tendrían apoyo de tres aerolíneas.

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"Los viajeros que se encuentren en los aeropuertos de Cancún, Mérida y Huatulco y que tenían vuelo programado con Magnicharters podrán acercarse a los mostradores de las aerolíneas Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris para que se les brinde el apoyo posible", dicta la SICT.

Usuarios reportan que no pueden comunicarse con la empresa

La empresa informó a los clientes que se vieran afectados que se comunicaran al teléfono de sus oficinas, el 5551411351; sin embargo, reportan usuarios, nadie atiende la llamada y solamente se escucha una grabación anunciando la cancelación de operaciones por dos semanas .

"Nadie contesta los teléfonos. ¿Cómo nos regresamos los que estamos en el aeropuerto?", lamentó la pasajera Denise de Rosenzweig.

"Un vuelo lleno, ya con equipaje documentado, después de un retraso de dos horas, muestra en pantalla vuelo CANCELADO. Nadie de Magnicharters se hizo presente, en ningún teléfono contestan", añadió Denise.

"Sólo hay una grabación y nadie nos dice qué va a pasar con nuestros reembolsos", añadió Amira Konik.

"¿Qué solución nos darán para los vuelos de esta semana que viene?", cuestionó Karla Osnaya.

Cabe decir que, hasta el final de la redacción de esta nota, se desconoce si las y los usuarios tendrán que pagar algún recargo extra en la aerolínea que los pueda ayudar .

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FF