Temporada de huracanes 2026: Esto debe ocurrir para que se forme el primer ciclón del año

Cada año, las aguas que rodean a México se convierten en el escenario de uno de los fenómenos más poderosos y fascinantes de la naturaleza. Pero para que el primer ciclón de la temporada de huracanes 2026 se forme, no basta con que llueva intensamente sobre el mar.

Se requiere una combinación meteorológica muy precisa, una especie de "receta" atmosférica que los científicos monitorean las 24 horas del día.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el término "huracán" proviene de la mitología maya, específicamente del dios de las tormentas y el "corazón del cielo". Sin embargo, la ciencia moderna ha descifrado exactamente qué provoca este fenómeno, cómo evoluciona y por qué ocurre en regiones específicas del planeta.

Los ingredientes perfectos en el océano

El primer paso indispensable para el nacimiento de un ciclón ocurre bajo la superficie marina, lejos de las costas.

Según los registros oficiales de la NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica), el agua del océano debe superar los 26.5 grados Celsius.

Esta temperatura cálida debe mantenerse constante desde la superficie hasta una profundidad de al menos 50 metros.

El agua caliente actúa como el combustible principal del sistema. Al evaporarse rápidamente, transfiere enormes cantidades de energía térmica a la atmósfera.

Además, se necesita una perturbación atmosférica preexistente cerca de la superficie, como una onda tropical que viaja hacia el océano Atlántico o inestabilidades en el océano Pacífico.

El papel del viento y la rotación de la Tierra

Tener agua caliente y nubes de tormenta no es suficiente para generar un ciclón organizado y destructivo.

Aquí entra en juego un factor geográfico muy importante: el sistema debe estar al menos a 500 kilómetros de distancia del ecuador terrestre. A esta distancia, el efecto Coriolis (la fuerza generada por la rotación de la Tierra) es lo suficientemente fuerte como para hacer que los vientos comiencen a girar en espiral. Sin este giro característico, la presión atmosférica no podría descender en el centro del sistema y la tormenta simplemente se disiparía en el mar.

Otro elemento vital es la baja cizalladura vertical del viento. Esto significa que los vientos en las capas altas de la atmósfera no deben cambiar drásticamente de velocidad o dirección.

Si los vientos en altura son muy fuertes, terminan por "decapitar" la tormenta, impidiendo que el sistema gane altura, estructura y fuerza.

De depresión a tormenta: La evolución del peligro

Cuando todos estos ingredientes se alinean a la perfección, el sistema comienza su evolución oficial, la cual es vigilada de cerca por las autoridades.

La Semarnat explica que el proceso inicia como una depresión tropical, donde los vientos máximos sostenidos alcanzan hasta 62 kilómetros por hora.

Si las condiciones favorables persisten, el sistema se intensifica y se convierte oficialmente en una tormenta tropical.

Es en este momento exacto (cuando los vientos superan los 63 km/h) que el fenómeno recibe un nombre oficial de la lista anual.

Si la energía continúa acumulándose y los vientos rebasan los 119 km/h, el sistema alcanza la temida categoría de huracán.

Los puntos clave para entender la formación de un ciclón:

Temperatura del mar: Debe ser superior a 26.5°C para generar suficiente vapor y energía térmica.

Debe ser superior a 26.5°C para generar suficiente vapor y energía térmica. Humedad atmosférica: Se requiere abundante humedad en la troposfera media para alimentar las nubes.

Se requiere abundante humedad en la troposfera media para alimentar las nubes. Distancia del ecuador: Mínimo 500 km para que el efecto Coriolis induzca la rotación del sistema.

Mínimo 500 km para que el efecto Coriolis induzca la rotación del sistema. Vientos estables: Baja cizalladura del viento en la altura para mantener la estructura del ciclón intacta.

Baja cizalladura del viento en la altura para mantener la estructura del ciclón intacta. Perturbación inicial: Una zona de inestabilidad previa que sirva como "semilla" de la tormenta.

*Con información de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, Semarnat y la Comisión Nacional del Agua

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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