La Secretaría de Marina (Semar) informó este sábado 23 de mayo sobre la detención de 13 presuntos integrantes de "Los Chapitos", célula del Cártel de Sinaloa, luego de repeler una agresión en una comunidad cercana al puerto de Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con la dependencia, los hechos ocurrieron durante recorridos de disuasión y patrullaje realizados por personal naval en las inmediaciones de la autopista Tepic-Mazatlán, a unos 15 kilómetros de la caseta de cobro de El Rosario. En ese punto, los elementos de la Marina fueron agredidos por pobladores de la zona, por lo que repelieron el ataque y desplegaron un operativo en el área. Como resultado de la acción, las fuerzas federales lograron la detención de 13 presuntos integrantes de la delincuencia organizada que opera en la entidad.

Aseguran armas, cartuchos y explosivos

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las corporaciones federales desplegaron acciones conjuntas en la zona con el objetivo de reforzar la seguridad, atender la agresión reportada y avanzar en las investigaciones relacionadas con los hechos.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron diverso armamento y equipo táctico, entre lo que destacan 12 armas largas, mil 940 cartuchos útiles, 96 cargadores, tres artefactos explosivos improvisados, 11 chalecos tácticos y 10 pares de placas balísticas. El material decomisado quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes como parte de las investigaciones derivadas de esta acción.

Detenidos quedaron a disposición de autoridades

La Semar informó que, a través de la Cuarta Región Naval, los 13 detenidos, junto con el armamento, municiones, vehículos y equipo táctico asegurado durante el operativo, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. La dependencia precisó que todo lo decomisado quedó integrado a las carpetas de investigación correspondientes, con el objetivo de dar seguimiento a las indagatorias y determinar la situación legal de los implicados.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: La Cámara de Diputados vivió un intercambio de estampas del álbum Panini del Mundial 2026

OF