Una jueza federal reactivó la orden de aprehensión en contra del contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar) Fernando Farías Laguna, acusado de presuntos vínculos con el llamado huachicol fiscal, caso por el que su hermano Manuel Roberto Farías Laguna permanece en prisión.

La determinación fue emitida por Nancy Selene Hidalgo Pérez, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con sede en Almoloya de Juárez, quien declaró al militar sustraído de la acción de la justicia y autorizó a la Fiscalía General de la República (FGR) la ejecución del mandamiento judicial.

Farías Laguna, sobrino político del actual secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, es señalado por la FGR de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, dentro de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAMFCDMX/0000568/2024.

La jueza tomó la decisión luego de que el imputado no se presentó a comparecer ante el juzgado y que, además, en el amparo que promovió, un juez federal le negó la suspensión definitiva y declaró sin materia el incidente de suspensión derivado del mismo.

Ante estos hechos, Hidalgo Pérez lo declaró prófugo de la justicia y, en virtud de la “necesidad de cautela”, reactivó la orden de aprehensión que había quedado suspendida por el amparo interpuesto por su defensa.

En su resolución, la juzgadora instruyó que, una vez cumplimentada la orden, Fernando Farías Laguna sea recluido en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México. Asimismo, ordenó informar de inmediato al Centro de Justicia Penal Federal y a la agente del Ministerio Público de la Federación, a fin de que se solicite la audiencia inicial correspondiente.

Finalmente, la jueza precisó que los agentes encargados de ejecutar la detención deberán entregar una copia del mandamiento judicial al contralmirante para que tenga conocimiento formal del motivo de su captura.

MF