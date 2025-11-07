Viernes, 07 de Noviembre 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 7 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este viernes 7 de noviembre prevé que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 56%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 8 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Domingo 9 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Lunes 10 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Martes 11 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 22

Miércoles 12 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22

Jueves 13 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Viernes 14 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

