Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 7 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este viernes 7 de noviembre prevé que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 56%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.Sábado 8 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Domingo 9 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Lunes 10 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24Martes 11 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 22Miércoles 12 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22Jueves 13 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Viernes 14 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24