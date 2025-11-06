Incautan 2.5 toneladas de cocaína en las costas de Michoacán

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la incautación de 2 toneladas y media de cocaína, distribuida en 87 paquetes, en una operación frente a las costas del Pacífico de Michoacán.

El aseguramiento ocurrió mientras fuerzas de seguridad del país realizaban recorridos de vigilancia marítima y aérea, “se avistó una carga y se aseguraron 47 bultos con un peso de mil 354 kilogramos de presunta cocaína; en seguimiento a esta operación, se localizó una carga adicional de 40 bultos con un peso de mil 196 kilogramos de cocaína” , según detalló la SSPC en un comunicado.

Las sustancias decomisadas, que representan unas cinco millones de dosis, son una afectación económica de más de 980 millones de pesos para el crimen organizado.

La droga fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien comenzará una investigación del caso.

En la operación participaron miembros de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Desde octubre de 2024, México ha incautado en operaciones en el mar unas 51 toneladas de cocaína.

Los narcotraficantes utilizan distintas vías, entre ellas el mar, para el tráfico de drogas en México y su potencial traslado hacia Estados Unidos.

