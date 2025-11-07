Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 7 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 7 de noviembre informa que estará con nubes dispersas con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 27%.Sábado 8 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Domingo 9 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Lunes 10 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 13 y temperatura mínima de 10Martes 11 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 7Miércoles 12 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Jueves 13 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Viernes 14 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Zapopan