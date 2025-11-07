Viernes, 07 de Noviembre 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 7 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

El clima en Ciudad de México para este viernes 7 de noviembre informa que estará con nubes dispersas con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 27%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 8 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Domingo 9 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Lunes 10 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 13 y temperatura mínima de 10

Martes 11 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 7

Miércoles 12 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Jueves 13 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Viernes 14 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

