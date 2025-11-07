Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 7 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este viernes 7 de noviembre anticipa que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 10%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 8 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Domingo 9 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Lunes 10 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Martes 11 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Miércoles 12 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Jueves 13 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Viernes 14 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

