El expresidente Felipe Calderón Hinojosa pasó un mal momento durante su participación en una conferencia en París, Francia, luego de ser objeto de gritos y descalificaciones de algunos asistentes.

Calderón fue increpado y señalado como "asesino" por estudiantes durante su participación en un panel de la Cumbre de Líderes y Jóvenes 2026 , organizada por el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) este miércoles.

En el video compartido en redes sociales por Jenaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), se escuchan los gritos de "¡asesino!" y "¡lárgate!" , mientras el expresidente sonríe y el moderador Vuk Jeremi, expresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, menciona que "es grandioso vivir en un lugar democrático".

La undécima edición, titulada "Se busca: Un secretario general de la ONU para un mundo roto", contó con la participación del panista Calderón Hinojosa; Hina Rabbani Khar, presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional; Achim Steiner, presidente de la Conferencia de Sostenibilidad de Hamburgo; y Terezie Hiclová, alumna de Maestría en Seguridad Internacional.

Con el tema principal de la cumbre, de acuerdo con la página de Sciences Po, busca abordar cómo la principal institución multilateral del mundo, la ONU, requiere de un nuevo líder que pueda afrontar los desafíos entrecruzados del siglo XXI.

"¿Puede la ONU convertirse en la "brújula" que guíe a la humanidad hacia un futuro digital seguro, inclusivo y sostenible?", es parte de lo que esta cumbre intenta responder, con la presencia de exjefes de Estado, académicos y comunidad estudiantil.

Previo a la realización de los paneles, organizados por una alianza de medios exclusiva con The New York Times, se compartió una semblanza de los participantes.

Sobre Felipe Calderón, se destacó que gobernó México entre 2006 y 2012 y que ingresó a la política en sus veintes, donde incluso se desempeñó como presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN).

Durante su trayectoria, fue diputado federal entre 2000 y 2003 y bajo la presidencia de Vicente Fox Quesada fue secretario de Energía.

Además, según la semblanza, Calderón fue nombrado "Estadista del Año" en 2012 por el World Economic Forum (Foro Económico Mundial), entre otras distinciones desde Brasil o el Reino Unido.

Solito se explica: Sheinbaum sobre el video de Felipe Calderón

Respecto el video que circula en redes sociales del expresidente Felipe Calderón siendo increpado en una escuela de París, Francia, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo: "sin comentarios, solito se explica lo que ocurrió".

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Mandataria federal destacó que el periodo del expresidente dejó muchas víctimas y resaltó que el secuestro aumentó durante el sexenio del panista.

No te pierdas: Jornada laboral castiga las horas extra de los trabajadores

"Hay que recordarlo, recordarlo y recordarlo", mencionó la Presidenta sobre el periodo de Calderón Hinojosa, además, recordó que fue después de culminar el sexenio del panista que "nos enteramos que (Genaro) García Luna estaba coludido con el crimen organizado".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA