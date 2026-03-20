Harfuch aclara dudas sobre la hija de "El Mayo" Zambada

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, respondió esta mañana del viernes 20 de marzo sobre la detención y posterior liberación de Mónica Zambada Niebla, hija de Ismael "El Mayo" Zambada, ayer en Sinaloa. Esto fue lo que dijo:

García Harfuch confirmó que durante un operativo realizado en Culiacán, Sinaloa, autoridades federales retuvieron de manera momentánea a la hija de "El Mayo" Zambada, con el objetivo de verificar si contaba con algún mandamiento judicial en México o en Estados Unidos; sin embargo, tras descartarse cualquier orden de aprehensión, fue liberada .

En conferencia en Cancún con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario explicó que las acciones formaron parte de diversos operativos realizados el día anterior en la sindicatura de El Salado, en el municipio de Culiacán, encabezados por elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad.

Harfuch habla sobre la detención en el operativo

Detalló que durante dichas operaciones fue detenido un hombre identificado como Omar Osvaldo "N", quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en San Diego, California , Estados Unidos.

"Fueron varias acciones operativas el día de ayer en Sinaloa, ese del que usted se refiere fue en la sindicatura del Salado, en Culiacán. De ahí, en acciones operativas por parte de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad, se detuvo a una persona de nombre Omar Osvaldo N. Esta persona cuenta con una orden de aprehensión en San Diego, California, en Estados Unidos. Él está detenido", explicó.

La hija de "El Mayo" Zambada nunca fue detenida: Harfuch

García Harfuch precisó que Mónica Zambada se encontraba en uno de los inmuebles intervenidos junto con una menor de edad, por lo que fue puesta momentáneamente bajo custodia para garantizar la seguridad de los presentes y verificar su situación jurídica.

"Ella nunca fue detenida; de manera momentánea estuvo bajo custodia primero para resguardar la seguridad de todos los elementos y también de las personas, incluyendo la menor de edad, y sobre todo para verificar si tenía un mandamiento judicial aquí en México o en Estados Unidos" , indicó.

El titular de Seguridad detalló que, tras la revisión correspondiente, se confirmó que no existe ninguna orden de aprehensión en su contra en ambos países.

Asimismo, recordó que la mujer fue incluida en 2007 en una lista de sanciones administrativas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, procedimiento que —subrayó— no implica cargos penales ni órdenes judiciales.

"Desde hace casi 20 años que fue designada, no tiene orden de aprehensión ni en México ni en Estados Unidos. Una vez que se corrobora esto, es entregada a sus familias", afirmó.

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OA