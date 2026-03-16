Un tren cargado de granos que tenía como destino la frontera Norte del país, se descarriló, en la cercanía de la vieja estación de pasajeros, en Culiacán, sin que se reportaran personas lesionadas, por lo que personal del ejército se presentó a resguardar el perímetro.

Cuatro furgones cargados de granos al salirse de las vías volcaron sobre uno de sus costados, por lo que el producto del campo que transportaban quedó regado, sin que se registraran actos de vandalismo.

Las autoridades de seguridad fueron notificadas vía telefónica de un accidente ferroviario, cerca del túnel que conecta una parte del centro de la ciudad con la parte poniente de Culiacán, por lo que cuerpos de auxilio fueron movilizados y fuerzas federales, ante el temor de que hubiera víctimas.

El personal de ferrocarriles fue notificado sobre el accidente de cuatro furgones cargados de granos a fin de que se envíe personal calificado y grúas, para volver a colocar sobre las vías a los furgones y recoger la mercancía que quedó regada.

CT