El Zoológico Guadalajara confirmó que sí abrirá hoy lunes 16 de marzo, día festivo y de descanso obligatorio para gran parte de los trabajadores y todos los estudiantes en México, por lo que los interesados en armar un plan para visitarlo este lunes podrán aprovechar el día libre para recorrer sus instalaciones y disfrutar de diversas experiencias.

El recinto estará abierto de 09:00 a 18:00 horas, es decir, las puertas estarán abiertas una hora más temprano de lo normal con motivo del puente.

El parque invitó al público tapatío y de otras partes, pero que está en la ciudad, a asistir con familia, amigos o en pareja para pasar un día lleno de actividades y contacto con la naturaleza.

Dentro del zoológico hay distintos espacios temáticos y recorridos que permiten conocer animales de varias regiones del mundo, además de atracciones que ofrecen vistas panorámicas del parque ubicado en la zona de Huentitán.

¿Qué hacer en el Zoológico Guadalajara? 5 actividades para niños y adultos

Entre las principales actividades disponibles para los visitantes se encuentran recorridos y experiencias que permiten observar animales en diferentes ambientes. Estas son 5:

Una de las más conocidas es el safari Masai Mara, donde los visitantes pueden recorrer la sabana africana y observar diversas especies en un entorno que simula su hábitat natural. Otra es Antártida, el reino de los pingüinos, un espacio dedicado a estas aves marinas que permite ver su comportamiento dentro y fuera del agua. Los visitantes también pueden explorar el fascinante mundo marino en el Acuario Guadalajara, donde se exhiben distintas especies acuáticas. Además, existe la oportunidad de conocer de cerca a los capibaras, una de las especies que más atrae a los visitantes. Para quienes buscan una vista diferente del parque, está disponible Sky Zoo, un recorrido que permite disfrutar del zoológico desde las alturas, desde donde también se pueden admirar los paisajes de la barranca de Huentitán.

¿Cuáles son los precios de los boletos para el Zoológico Guadalajara 2026?

El Zoológico Guadalajara cuenta con distintos paquetes que incluyen diversas experiencias dentro del parque.

Paquete Guadazoo

Niños: $95

Adultos: $135

Paquete Premier

Niños: $270

Adultos: $390

Paquete Diamante

Niños: $350

Adultos: $455

Los interesados en acudir al parque pueden elegir el paquete que mejor se adapte a las actividades que desean realizar durante su recorrido.

Para conocer más detalles sobre las actividades, horarios o paquetes disponibles, se puede consultar el sitio oficial del zoológico (zooguadalajara.com.mx).

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