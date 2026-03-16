El Zoológico Guadalajara confirmó que sí abrirá hoy lunes 16 de marzo, día festivo y de descanso obligatorio para gran parte de los trabajadores y todos los estudiantes en México, por lo que los interesados en armar un plan para visitarlo este lunes podrán aprovechar el día libre para recorrer sus instalaciones y disfrutar de diversas experiencias.El recinto estará abierto de 09:00 a 18:00 horas, es decir, las puertas estarán abiertas una hora más temprano de lo normal con motivo del puente.El parque invitó al público tapatío y de otras partes, pero que está en la ciudad, a asistir con familia, amigos o en pareja para pasar un día lleno de actividades y contacto con la naturaleza.Dentro del zoológico hay distintos espacios temáticos y recorridos que permiten conocer animales de varias regiones del mundo, además de atracciones que ofrecen vistas panorámicas del parque ubicado en la zona de Huentitán.Entre las principales actividades disponibles para los visitantes se encuentran recorridos y experiencias que permiten observar animales en diferentes ambientes. Estas son 5:El Zoológico Guadalajara cuenta con distintos paquetes que incluyen diversas experiencias dentro del parque. Los interesados en acudir al parque pueden elegir el paquete que mejor se adapte a las actividades que desean realizar durante su recorrido.Para conocer más detalles sobre las actividades, horarios o paquetes disponibles, se puede consultar el sitio oficial del zoológico (zooguadalajara.com.mx).*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF