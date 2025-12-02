Esta mañana, la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) del Gobierno del Estado de Colima atendió un accidente vehicular sobre la autopista Colima-Guadalajara, en sentido de sur a norte a la altura del crucero de Cuauhtémoc, el cual conecta la vialidad con la carretera al Aeropuerto Internacional de Colima Licenciado Miguel de la Madrid.

La colisión se registró durante las primeras horas de este martes 2 de diciembre entre un vehículo particular y un tráiler. El choque provocó que la camioneta particular de color blanco comenzara a incendiarse. El hecho provocó la movilización de la Unidad 12 de Protección Civil y Bomberos de Cuauhtémoc, quienes controlaron el fuego una vez que se presentaron en la ubicación.

El primer respondiente del incidente señaló que no logró observar personas en el interior de los vehículos. Sin embargo, los oficiales del Sistema Estatal de Protección Civil encontraron que un sujeto conductor resultó lesionado, sin heridas de gravedad.

Como medida preventiva, la Coordinación de Protección Civil Estatal Clima cerró uno de los carriles en sentido Colima a Guadalajara para realizar las maniobras de atención a los involucrados y retiro de los vehículos siniestrados. Es por ello que la organización gubernamental solicitó a las personas conductoras que deban circular por la vialidad a extremar precauciones al transitar por el cruce.

De igual manera, se solicita estar atentos a las redes sociales oficiales de Protección Civil Colima para recibir actualizaciones sobre la apertura del carril confiscado en la carretera Colima a Guadalajara.

¿Cómo reportar incidentes ante Protección Civil Colima?

Si requieres contactar a Protección Civil y Bomberos de Colima para reportar un incidente como este o cualquier otro relacionado con incendios, animales en peligro o choques automovilísticos en el estado, puedes hacerlo a través del número global de emergencias (911) o comunicarte a través del teléfono 31 2313 2817 de la Coordinación Estatal. Por otro lado, también se pueden realizar consultas, dudas o aclaraciones a través del correo ac.uepc@gmail.com o en redes sociales oficiales.

