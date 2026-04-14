Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 14 de abril de 2026

El clima en Cancún para este martes 14 de abril informa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 55%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.Miércoles 15 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Jueves 16 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Viernes 17 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Sábado 18 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24Martes 21 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta