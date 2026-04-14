Martes, 14 de Abril 2026

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Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 14 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 14 de abril de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 14 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este martes 14 de abril informa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se establece, el clima presenta un 50% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 57%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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