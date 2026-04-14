Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 14 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este martes 14 de abril informa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se establece, el clima presenta un 50% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 57%.Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Sábado 18 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Tonalá