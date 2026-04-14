Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 14 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 14 de abril anticipa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 27%.Según se establece, el clima presenta un 77% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Lunes 20 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Martes 21 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tonalá