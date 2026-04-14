Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 14 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 14 de abril anticipa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 27%.

Según se establece, el clima presenta un 77% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Martes 21 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

