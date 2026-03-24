¿Falta mucho para las vacaciones? Por este motivo, esta semana solo quedan 3 días de clases

Las vacaciones de Semana Santa están a punto de comenzar, y alumnos, padres de familia y maestros cuentan los días para que llegue la suspensión de clases para dar lugar al descanso largo de primavera. Lo que muchos no saben es que estas vacaciones serán más largas que en otros años.

Como es bien sabido, la Semana Santa varía cada año y por ello, este 2026 durarán un poco más que en ocasiones anteriores. A continuación te explicamos.

En esta fecha comienzan las vacaciones de Semana Santa

Es importante tomar en cuenta que los días de vacaciones varían entre trabajadores y estudiantes, pues este periodo no se contempla como descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y sí se encuentra previsto dentro del calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Así, las vacaciones para los estudiantes comenzarán este viernes 27 de marzo, y terminarán en domingo 12 de abril, lo que quiere decir que las escuelas suspenderán clases a partir de este jueves 26. Las actividades escolares se reanudan el lunes 13 de abril.

Asimismo, el Consejo Técnico Escolar (CTE) se llevará a cabo este 27 de marzo, lo que significa que la última semana de clases será más corta para los estudiante, agregando otro día a sus vacaciones. Y por si no fuera poco, esta semana está señalada en el calendario escolar como registro y resultados de evaluaciones, y varios alumnos ya han decidido dejar de asistir a la escuela.

Estas son las fechas Santas de marzo y abril

El miércoles de ceniza, que fue el pasado 18 de marzo, marcó el inicio de la cuaresma, que al terminar dio comienzo a la Semana Santa y de Pascua.

Los Días Santos y su significado son los siguientes:

Domingo de Ramos - 29 de marzo: Celebra la llegada de Jesús a Jerusalén.

Celebra la llegada de Jesús a Jerusalén. Lunes Santo - 30 de marzo: Unción de Jesús en la Casa de Lázaro.

Unción de Jesús en la Casa de Lázaro. Martes Santo - 31 de marzo: Jesús advierte a sus discípulos sobre la traición de Judas.

Jesús advierte a sus discípulos sobre la traición de Judas. Miércoles santo - 1 de abril: Marca el final de la Cuaresma y comienza la preparación hacia la Pascua.

Marca el final de la Cuaresma y comienza la preparación hacia la Pascua. Jueves Santo - 2 de abril: Conmemora la Última Cena y lavatorio de pies.

Conmemora la Última Cena y lavatorio de pies. Viernes Santo - 3 de abril: Pasión, Crucifixión y Muerte de Jesús.

Pasión, Crucifixión y Muerte de Jesús. Sábado Santo - 4 de abril: Sepultura de Jesús.

Sepultura de Jesús. Domingo de Resurrección - 5 de abril: Jesús resucita de la muerte y se eleva al cielo.

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