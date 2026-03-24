Esta fue la última aparición de Jorge Kahwagi, hijo del fallecido empresario Jorge Kahwagi Gastine

La última vez de la aparición de Jorge Kahwagi, hijo del difunto Jorge Kahwagi Gastine, fue hace 6 años y se mostró con un deteriorado estado de salud, por una condición de salud en específico. Tras el fallecimiento de su padre, Jorge Kahwagi Gastine, el pasado lunes 23 de marzo, líder de Grupo Crónica, se ha abierto la conversación sobre él.

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¿Qué fue de Jorge Kahwagi, hijo de Jorge Kahwagi Gastine?

En el video de hace un tiempo compartido por el canal oficial de YouTube Canalb15fresnillo, Jorge Kahwagi Macari compartió que su estado de salud se complicó por una peritonitis, enfatizó que su vida se vio en riesgo, pero que ya se encontraba perfecto.

“Lo único que hay que hacer es aferrarse a la vida y estar listos para que, si ya no te toca, ya no te toca estar”, dijo Kahwagi.

La vida de Jorge Kahwagi Macari se vio en riesgo; afortunadamente, después su salud evolucionó de manera favorable. NTX / ARCHIVO

¿Quién es Jorge Kahwagi, hijo de Jorge Kahwagi Gastine?

Jorge Kahwagi Macari, de 57 años de edad, es hijo de Jorge Kahwagi Gastine. Comenzó su carrera en el mundo de la política al integrarse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), donde ejerció como diputado federal entre 2001 y 2006.

No ha estado exento de la polémica en su vida, ya que en 2004 solicitó una licencia en la Cámara de Diputados para participar en Big Brother VIP en 2004.

Posteriormente, regresó a la política con el Partido Nueva Alianza. Kahwagi Macari también debutó como boxeador; entre 2001 y 2005 participó en 11 peleas profesionales.

¿De qué murió Jorge Kahwagi Gastine, líder de Grupo Crónica?

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de la muerte del empresario y abogado, quien no solo encabezó “La Crónica de Hoy”, sino que también destacó en el ámbito deportivo, representando al Club de Golf Tequisquiapan, y en el académico, como miembro de la Junta de Gobierno del Cinvestav del IPN, así como integrante de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.

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