Padrón de telefonía: estos son los números que no funcionarán más en 2026

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dio a conocer esta semana los nuevos lineamientos que obligarán a identificar todas las líneas de telefonía celular en el país. Con esta medida, el organismo busca eliminar el anonimato que, según el gobierno, ha permitido el uso de servicios móviles para actividades ilícitas.

Con esta regulación, a partir del 9 de enero de 2026, cada número telefónico activo deberá estar asociado a una persona física o moral. La CRT señaló que esta disposición formaliza el proceso de registro que ya aplican los operadores en los planes de pospago y que se integra “a las mejores prácticas internacionales para restablecer la confianza en la telefonía celular”.

En su comunicado oficial, el organismo informó: "El Pleno de la CRT aprobó por unanimidad el nuevo proceso normativo para iniciar en el territorio nacional la vinculación de líneas telefónicas móviles a personas físicas o morales, luego de integrar los comentarios y observaciones resultado de la Consulta Pública".

¿Qué documentos se solicitarán para vincular una línea

Los lineamientos entraron en vigor el 9 de diciembre, fecha en que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Para asociar un número móvil a una persona física, las empresas de telefonía deberán solicitar:

Credencial para votar o pasaporte

CURP

Toda la información será recabada y almacenada por los operadores, “tal como hoy lo hacen para el servicio de pospago”, precisó la CRT.

¿Qué sucede si un número no se registra?

El nuevo esquema establece que, desde el 9 de enero, cada línea móvil deberá contar con un titular registrado. Si esto no ocurre:

Una vez transcurridos 120 días hábiles después de la fecha límite, las compañías deberán suspender el servicio de cualquier número que no haya sido vinculado.

Esta disposición se basa en el artículo Trigésimo Transitorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Cómo comprobar si tu línea ya está asociada a un titular

Antes del vencimiento del plazo, las empresas de telefonía deberán notificar semanalmente (por SMS y otros medios) a los usuarios cuyas líneas sigan sin registro. Dicho mensaje deberá incluir la leyenda: "RECUERDA QUE DEBES VINCULAR TU LÍNEA".

Estas notificaciones continuarán hasta que el usuario complete el proceso de vinculación.

